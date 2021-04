Amici, Arisa e le manicure estreme: lo stile della cantate fa tendenza (FOTO)

Dal 2009, anno della sua vittoria a Sanremo nella sezione nuove proposte con Sincerità, lo stile di Arisa è molto cambiato. Negli ultimi anni non ha più paura di mostrare il suo corpo e quelli che per lei erano difetti sono diventati dei punti di forza.

In un post su Instagram, datato 9 marzo, Arisa ha parlato così del seno e della "pancia", accompagnando il testo con alcune foto del suo décolleté:

Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. E? meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In piu? Andrea adora la mia pancia, e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perche? mi affranca del dubbio di non esserlo, ed e? un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire piu? sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di cio? che ci raccontiamo. E non parlo solo di un ipotetico partner.

La ragazza introversa di Sincerità ha lasciato spazio alla donna che detta le tendenze. Sia sul palco di Sanremo, come concorrente, sia dietro alla scrivania di Amici, come giudice, Rosalba Pippa si è distinta, e si distingue, per le sue scelte di stile coraggiose (soprattutto per le manicure e le acconciature).

Le unghie estrose e creative di Arisa

Lunghissime, con la punta squadrata o a forma di mandorla: le unghie di Arisa sono uniche. Che siano smaltate rosso fuoco, color nude con fiamme dipinte a mano alle estremità o grigie con strass rubino sono sempre delle piccole opere d'arte, che vi piacciano o meno. Dopo la rottura del fidanzamento con il manager Andrea Di Carlo, anche se nei giorni di Pasqua sembrerebbe essersi riaccesa la fiamma, Arisa si è dedicata molto alla cura del corpo cambiando pettinatura e trucco.

L'ironia da sempre la contraddistingue e così nella puntata di Amici di sabato 3 aprile la cantante genovese si è presentata con un paio di baffi, scherzando sull'impossibilità di andare nei centri estetici:

Allora, innanzitutto le estetiste sono state chiuse. Poi dato che ero in forse stamattina, mi sentivo un po' maschio un po' femmina, ho optato per la non scelta. Viva il genere umano!

Sempre per lo stesso motivo Arisa si è dovuta fare la manicure da sola: "Nail art by Rosalba la verduriera, cantante e showgirl ... Mia madre e mio padre mi hanno insegnato a fare tutto. Così fu ai tempi del COVID". Dando sfogo alla sua creatività si è dipinta le unghie con uno smalto grigio opaco con sopra dei brillantini color rosso rubino.

Arisa è diventata a tutti gli effetti un'influencer, chissà quali look sfoggerà per le prossime puntate del serale di Amici 2021.