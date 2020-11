Amici, Arisa e tutti i prof della nuova edizione

Un nuovo corpo docente è pronto a prendere piede nella scuola di Amici. Oltre all'ingresso nel cast di Lorella Cuccarini in veste di insegnante di danza, un altro volto amatissimo dal pubblico è pronto a dare le sue lezioni agli allievi della scuola più spiata d'Italia. Si tratta della cantante Arisa.

Arisa nuova prof di Amici 2020

Più volte ospite del talent nel corso delle passate edizioni, Arisa, vero nome Rosalba Pippa, non ha ancora comunicato ufficialmente la notizia, ma a parlare per lei è il (sempre informatissimo) sito Davide Maggio, che la include tra i prof di canto insieme a Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli. Un volto che certamente porterà una ventata di rinnovamento al cast, anche perché molto amato dal pubblico non solo grazie a brani iconici come 'La Notte' o 'Sincerità', ma anche per la campagna contro il body shaming di cui si è resa protagonista negli ultimi mesi.

Lorella Cuccarini nuova prof di Amici 2020

Trai nuovi innesti, poi, anche Lorella Cuccarini, che andrà a sedere accanto ai già noti docenti di ballo Alessandra Celentano e Veronica Peparini al posto di Timor Steffens. Dopo la delusione in Rai - che non l'ha riconfermata alla conduzione della Vita in Diretta, dove ha avuto delle tensioni con l'ex collega Alberto Matano - la conduttrice e showgirl starebbe per fare il salto dalla concorrenza. Anche in questo caso, la notizia non è stata ancora confermata, ma a parlare per Lorella sembra essere la decisione di rilasciare l'ultima intervista a Verissimo, dunque sulla rete concorrente rispetto a quella in cui lavorava prima.

Quando comincia Amici 2020

Non è ancora stata comunicata la data della prima puntata di Amici 20, in onda sabato pomeriggio alle 14.10 su Canale 5. Prima della fase serale, com'è noto, ci sarà un percorso di selezione che avverà nel pomeriggio di Canale 5, quando si procederà con la formazione della classe e l’assegnazione dei primi banchi a disposizione.