Amici, la figlia di Veronica Peparini incanta il pubblico. Commossi Stash, De Martino e la mamma orgogliosa / VIDEO

Sulle note di L'anima vola di Elisa hanno ballato Giulia Stabile e la figlia di Veronica Peparini, insegnate che dal primo giorno del programma ha sempre creduto nella giovane allieva. Tra la studentessa della scuola di Canale 5 e la piccola Olivia però a catturare l'attenzione è stata la seconda.

Amici: le lacrime in studio per Giulia e Olivia

Le due ballerine hanno ballato un passo a due così dolce da far sciogliere in lacrime sia Stefano De Martino, sia Stash (giudici del Serale) e ovviamente Veronica Peparini che durante tutta l'esibizione ha avuto un'espressione di gioia e orgoglio stampata sul volto.

A fine esibizione Maria De Filippi a chiesto alla star di tornare sul palco per godere degli applausi e di alcuni complimenti tra cui quelli della mamma, che le ha detto "Sei stata bravissima".

De Filippi nel vedere le lacrime dei due giudici non ha potuto non fargli alcune domande e a De Martino in particolare ha detto "Stefano sei devastato", e l'ex ballerino di Amici ha risposto: "Maria ma come fai tu? Sono distrutto, io se vedessi mio figlio sul palco me ne dovrei andare in ambulanza". Anche il frontman e cantate dei The Kolors, recentemente diventato papà, non ha saputo nascondere l'emozione.

Chi è Olivia Prolli: figlia di Veronica Peparini e Fabrizio Prolli

Olivia è nata dal matrimonio tra Peparini e Fabrizio Prolli ballerino e suo ex assistente. I due insieme hanno avuto anche un altro figlio: Daniele. Veronica da alcuni anni è legata con il ballerino, conosciuto ad Amici, Andreas Muller. Tra i due ci sono 25 anni di differenza, ma il loro amore sincero ha conquistato tutti. Sui social mettono spesso foto e video insieme, in particolare per il cinquantesimo compleanno di Veronica, Muller le ha organizzato delle bellissime sorprese, invidiate da molti. La coppia è uscita allo scoperto nell'aprile 2019, da lì in poi un amore un discesa: hanno preso due cani e su Youtube hanno aperto un canale dal nome The Pepullers dove raccontano la quotidianità e il loro rapporto.