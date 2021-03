"Nessuna lite con Belen", Pio e Amedeo mostrano i messaggi privati della showgirl

Tanto rumore per nulla. La scorsa settimana è stato sollevato un polverone per una battuta di troppo pronunciata da Pio e Amedeo sulla gravidanza di Belen Rodriguez. In tanti hanno pensato che la showgirl potesse essersi offesa, ma oggi arriva la smentita del duo comico foggiano, che ieri sera ha mostrato i messaggi privati cambiati con la showgirl argentina.

I messaggi di Belen

“Ragazzi - si legge in un direct inviato da Belen a Pio e Amedeo su Instagram - mi dispiace ma la frase della saponetta non era per voi, ma perché stamattina mi sono svegliata con un sacco di insulti e mi sono girate. Ma non era rivolto a voi. Mi dispiace se ho creato casino". Il riferimento è, ovviamente, al post condiviso domenica mattina (e dunque nella mattinata successiva alla puntata di Amici) da Belen, in cui si vedeva una saponetta e l'invito a 'sciacquarsi la bocca'.

Nessuna lite, dunque. Né indignazione. Belen - incinta di sei mesi della piccola Luna Marie, secondogenita frutto dell'amore per l'ex hairstylist Antonino Spinalbese - ha apprezzato l'ironia dei comici. Ad infastidirla, piuttosto, è stata la reazione di parte del pubblico, in particolare degli haters, che hanno approfittato della gag per tornare ad offenderla via social. Del resto tra Belu e Pio e Amedeo i rapporti sono sereni da tempo: lei stessa in passato ha partecipato ad alcuni sketch dei due in occasione delle trasmissioni Emigratis e Le Iene, in onda su Italia Uno.

Non solo. Ieri sera sulla questione è intervenuto anche Stefano De Martino, giudice del talent show ed ex marito di Belu nonché padre del figlio Santiago, che non si è detto turbato né offeso dalla vicenda: "Io sono contro la censura comica". Tutto è bene quel che finisce bene, insomma.

Maria De Filippi ha fatto da paciere?

E Maria De Filippi ringrazia: il suo show è fuori dalle polemiche e la serenità tra Belen e Pio e Amedeo, ovvero tre personaggi habituée della sua scuderia (l'una a Tu si que vales, gli altri ad Amici, appunto), è ritrovata. Del resto sarà proprio lei la prima ospite del prossimo programma del duo comico, 'Felicissima sera', in onda a partire da aprile su Canale 5. Che sia stata lei a fare da paciere tra le parti?