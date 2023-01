Amici, "gli allievi cantano in playback": Luca Jurman spara a zero sul talent

"Ma i cantanti di Amici cantano in playback?". A porre il quesito è l'ex insegnante di canto Luca Jurman che, attraverso un video condiviso sui social, tuona contro il programma (che l'ha visto nei panni di docente dal 20117 al 2011) mettendo in dubbio l'esibizione dell'allieva Federica in corsa per il Serale.

"Sentivo la voce troppo compatta e precisa, come masterizzata", spiega il vocal coach. E, a riprova delle sue affermazioni, sottolinea: "Dopo la live mi è arrivata la notifica da Twitch che avevo ascoltato un brano distribuito già dal 10 gennaio, il giorno prima (visto che la puntata era dell'11), ed era il file del disco già in commercio".

"Se uno sta male ci può stare - spiega - ma non per il concorso per il serale, avrebbero potuto dichiararlo, come per la danza si valutasse un video promo del balletto e non la performance dal vivo". Il video pubblicato da Jurman ha ricevuto migliaia di visualizzazioni anche di artisti come Mario Biondi che dichiara: "Luca Jurman non perdona".

Che l'insegnante abbia lasciato il programma in malo modo non lo scopriamo oggi. Anzi, in una recente intervista aveva anche dichiarato di non seguire: "assiduamente il programma perché ho rispetto per il mio fegato...Me lo sono rovinato tante volte, anche quando ero dentro, sentendo delle castronerie allucinanti". Quando si dice uscire sbattendo la porta...