Amici, scoppia il caso Capodanno: cosa è successo e cosa c'entra la noce moscata

La puntata di Amici che andrà in onda domenica 15 gennaio sarà molto particolare e saranno presi provvedimenti e decisioni mai presi prima nella scuola più amata d'Italia. Come sempre le indiscrezioni sono trapelate perché le puntate sono registrate durante la settimana per poi essere trasmesse in differita la domenica pomeriggio. A far discutere, e a rendere particolarmente interessante e sconvolgente questo appuntamento settimanale, sarebbero stati degli atteggiamenti che alcuni allievi avrebbero avuto la sera di Capodanno. Da qui in poi spoiler.

Cosa è successo la notte di Capodanno

La questione Capodanno è saltata fuori solo in questi giorni poiché i filmati sarebbero stati visionati solo recentemente e i "fatti" accaduti sarebbero diventati di conoscenza della produzione solo il 6 gennaio, ovvero dopo la registrazione della puntata andata in onda domenica 8 gennaio. Quindi i provvedimenti e tutto ciò che riguarda la sera del 31 dicembre è stato affrontato nella registrazione fatta ieri pomeriggio, 11 gennaio.

Maria De Filippi, secondo quanto riporta Amici News su Twitter e SuperGuida Tv, era particolarmente arrabbiata e non si è trattenuta dal farlo capire. La puntata si apre con alcuni banchi vuoti, quelli di Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG. I sei allievi sono stati fatti entrare dopo per farli poi accomodare sopra altrettanti sgabelli rossi.

Non è chiaro cosa sia successo, e proprio questo ha fatto sì che sui social si moltiplicassero le congetture e le illazioni, perché Maria e la produzione hanno scelto di non mostrare i filmati, che invece i prof hanno visto, che "per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in onda". Tra tutti gli allievi Maria si sarebbe particolarmente arrabbiata con Wax, considerato il "capobanda", anche per come avrebbe risposto in puntata ad Arisa che stava spiegando che dalle immagini viste risultava essere lui il capetto della situazione.

I provvedimenti presi contro i sei ragazzi e uno strappo alla regola che ha riportato in gara un concorrente eliminato

Questo caso ha generato un vero e proprio caos all'interno del programma: i sei sono stati messi tutti in sfida, ma la posizione di Tommy Dali si è dimostrata subito la più critica. Visti i precedenti, Tommy è spesso stato tra gli allievi meno ligi alle regole della scuola, Rudy Zerbi ha deciso di togliergli la possibilità di sfida immediata e di eliminarlo. Il cantautore ha così dovuto lasciare la scuola.

Gli altri cinque sono andati tutti in sfida immediata e se per Wax, Maddalena e NDG il risultato è stato positivo per Samu non proprio: Francesca Bernabini, la giudice, ha deciso di congelare la sfida perché non riusciva a scegliere e ha quindi chiesto che la prossima settimana i due si sfidino in una comparata.

A questi provvedimenti si aggiunge una sfida voluta da Lorella Cuccarini. La scorsa domenica uno dei concorrenti più amati di questa edizione è stato eliminato. Cricca ha dovuto lasciare la scuola di Amici e sui social in molti si sono ribellati, non a caso infatti Lorella Cuccarini, che era la sua prof, ha deciso di chiedere la possibilità che Cricca affronti una sfida contro Valeria, la cantante che lo aveva eliminato. Questa è una proposta che non era mai stata avanzata prima nel programma, ma per Lucarelli ha senso in quanto se fossero state note le azioni di Capodanno probabilmente Cricca non sarebbe mai uscito.

La richiesta di Lucarelli è stata accolta, Cricca ha fatto la sua sfida contro Valeria ed è risultato vincitore: è tornato così a sedersi al suo posto. Infine sebbene Maddalena, Wax e NDG abbiano vinto le sfide, non hanno avuto la possibilità di rimanere in studio per la registrazione e sono stati mandati in casetta.

La questione noce moscata

Ovviamente intorno al fatto di Capodanno su Twitter e TikTok si sono moltiplicate le congetture: c'è chi ha parlato di uso di stupefacenti, chi di effusioni amorose di gruppo, altri ancora di un buco nel soffitto della casetta o di troppi bicchieri di vino bevuti. Ma ovviamente sono solo illazioni in quanto non è stata data alcuna spiegazione nè da parte di Maria De Filippi né da parte della produzione.

Amici News ha però riportato un'indiscrezione che sarebbe giunta da "una fidanzata di e dal fratello di", lasciando intendere che siano persone vicine agli allievi, che riguarda la noce moscata. "Mi hanno appena scritto in privato - si legge su Twitter -, una fidanzata di un fratello di.. vabbé lasciamo stare..Teoria sulla noce moscata confermata, più si sono sentiti pure male dopo. Sembra innocua ma provoca allucinazione, inoltre stanno anche in punizione, sono senza telefono da una settimana già".

Al momento si tratta solo di una voce che però ha suscitato una valanga di reazioni tra cui meme, fotomontaggi e frasi divertenti che hanno iniziato a popolare i due social. Quale sia stato il casus belli ormai poco importa perché ben due studenti hanno dovuto abbandonare la scuola per colpa della "goliardata" di Capodanno.

