Amici, "Capodanno-gate": parla il fratello di Wax e smentisce tutto, ma qualcosa non torna

Amici e il caso-Capodanno stanno facendo, ancora, molto discutere. C'è particolare interesse per la puntata che sarà registrata tra oggi e domani e che andrà in onda domenica 22 gennaio. In questi giorni però, visto che non sono state fornite informazioni concrete su cosa sia successo il 31 dicembre le congetture si sono moltiplicate e sono andate di pari passo con le dichiarazioni di parenti, amici degli allievi coinvolti o degli stessi ex studenti (Valeria Mancini e Tommy Dali).

L'ultimo, in ordine di arrivo, a commentare quanto successo nella casetta è stato il fratello maggiore di Wax che su TikTok ha condiviso un video in cui ha ha dichiarato di sapere tutto perché ha parlato con Wax. L'allievo di Arisa è in una posizione particolarmente scomoda anche se ha vinto la sfida immediata è considerato il capetto del gruppo (Valeria, Tommy Dali, Wax, Maddalena, Samu e NDG) artefice di questo "fatto gravissimo".

Pietro, il fratello maggiore di Wax, anche per questo motivo deve aver sentito la necessità di parlare anche se le sue parole non convincono ecco cosa ha dichiarato: "Essendo il fratello ci siamo chiamati e io so tutto quello che è successo a Capodanno. Tutto. E vi posso dire che a Capodanno, il 31 dicembre, non è successo un ca**o, quindi chi insulta mio fratello, chi insulta la sua educazione sta insultando anche la mia. Oltre che insultare la mia famiglia insulta anche la mia educazione. Non è carino e soprattutto non serve a un ca**o". Secondo questa ricostruzione quindi non sarebbe successo nulla e di conseguenza i provvedimenti presi contro i ragazzi sarebbero stati oltre che inutili anche ingiusti. Per molti queste sue dichiarazioni hanno poco senso e credono che in realtà sia stato solo un modo per rispondere a chi sta parlando male del fratello.