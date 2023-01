Amici, la produzione rompe il silenzio sul caso Capodanno: "Provvedimento eccezionale" (video)

(Per 6 allievi il percorso ad Amici si complica notevolmente)

Dopo ipotesi, illazioni e indiscrezioni varie, la produzione di Amici ha fatto riferimento al "caso Capodanno" che da ore catalizza l'attenzione del pubblico del talent di Canale 5. In attesa della puntata di domenica 15 gennaio, nel daytime di oggi la produzione del programma di Maria De Filippi ha confermato la serietà del provvedimento che riguarda alcuni allievi.

In via del tutto eccezionale Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax sono sono stati separati in casetta dai loro compagni per consentire ai ragazzi non soggetti al provvedimento di affrontare serenamente la puntata. In lacrime Maddalena: "Sto rovinando il mio sogno" ha detto singhiozzando, mentre Valentina/Guera ha commentato ironicamente, mostrando la sua maglia: "Non ho fatto in tempo nemmeno a mettermela". Molto duri verso loro stessi anche Tommy Dali ("Che schifo") e NDG ("Mi sono rovinato con le mie stesse mani, sono un testa di m…"), che si sono confrontati in giardino subito dopo il fattaccio.

Amici, cosa è successo a Capodanno e cosa c'entra la noce moscata

Su Twitter e TikTok si sono moltiplicate le congetture su quanto sarebbe accaduto a Capodanno: c'è chi ha parlato di uso di stupefacenti, chi di effusioni amorose di gruppo, altri ancora di un buco nel soffitto della casetta o di troppi bicchieri di vino bevuti. Indiscrezioni parlano di un uso distorto della noce moscata che, se consumata in quantità consistenti, può avere un effetto allucinogeno in quanto presenta due composti attivi, la miristicina e l'elemicina, le cui strutture chimiche somigliano molto a quelle delle amfetamine di sintesi e può provocare effetti molto simili a quelli della droga LSD.