Amici: Carolyn Smith contro Stefano De Martino e poi difende Martina

I guanti di sfida lanciati dai professori di Amici, ogni sabato sera, stanno accendendo il dibattito sia tra gli stessi prof sia tra i fan. E così i social si popolano di commenti che spalleggiano uno o l'altro insegnante. In particolare i giudizi, anche se esterni, di una persona hanno creato una vera e propria spaccatura: quelli di Carolyn Smith. La presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle si è infatti sempre schierata dalla parte della maestra Celentano che ritene Martina, concorrente eliminata ieri sera, non all'altezza e quindi non degna di partecipare al Serale.

Questo crossover, tra Amci e Ballando, ha creato l'aspettativa, tra i fan, di un futuro in cui i due programmi potrebbero non essere così distandi magari con la stessa Smith in giuria e Todaro, che ha fatto da giudice per una sfida, tra i professori.

Ieri sera Carolyn Smith non ha potuto non dire la sua e così commentando un post su Instagram è andata contro Stefano De Martino che aveva detto la sua su un guanto di sfida proposto dalla maestra Celentato su un un pezzo di Charleston tra Serena, sua pupilla, e Martina. Lorella Cuccarini, ritenendo il pezzo troppo difficile per l'allieva, ha proposto Alessandro al suo posto e tale scelta ovviamente ha contrariato la maestra Alessandra. De Martino ha sostenuto quanto affermato da Cuccarini (che aveva criticato la scelta in quanto con troppi passi di danza classica). Proprio le affermazioni di De Martino hanno suscitato "l'ira" di Smith che su Instagram ha scritto:

Mi dispiace, non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni fatte in studio. Caro Stefano, perché dici che nessun ballerino può fare il Charleston? Far from the truth! La carica istintiva della musica jazz, unita all’eccentricità dei passi, dovette infatti sembrare ai benpensanti, più che una liberazione dagli schemi precedenti in nome di una nuova spontaneità, una sorta di delirio collettivo. Non potevano certo immaginare che il charleston era solo il punto di partenza di un’evoluzione del ballo – o meglio di una rivoluzione – che nata dall’incontro con la musica afroamericana avrebbe generato nell’arco di qualche decennio fenomeni quali il boogie woogie e il rock n roll e Jive, wing, smooth etc’. Il Charleston si è sviluppato nel Ballroom e Latin World. Poi, inoltre, il Charleston è ballato da uomini e donne. Non solo donne. Per finire, la coreografia poteva essere modificata senza problemi e senza perdere nulla. Gentilmente informati prima di dire inesattezze. Non sottovalutare il mondo del Latin America International style.

La posizione di Smith è ben chiara, però dopo aver più volte espresso il suo giudizio su Martina ieri sera, sempre tramite commento su Instagram, ha invece affermato che avrebbe votato, tra Martina e Serena, Martina dandole così il punto.