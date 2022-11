Amici, Maria De Filippi e i prof furiosi per le mancate pulizie nella casetta: i provvedimenti

(Maria De Filippi parla ai ragazzi dei provvedimenti per le mancate pulizie)

Maria De Filippi e i professori di Amici si sono molto arrabbiati con gli allievi per le mancate pulizie in casetta. La conduttrice ha mostrato il filmato che mostrava le condizioni dell'appartamento nella puntata di domenica 27 novembre 2022: "Il rischio che intervenga l'ufficio di igiene potrebbe esserci" ha osservato severa, annunciando di aver deciso di punire i ragazzi che, durante la sfida, si sono posizionati dalla quarta posizione in poi della classifica, quindi nella "zona rossa".

"Oggi voi fate una gara di ballo e canto. Gli alunni che si posizioneranno dal quarto al decimo posto in classifica avranno un provvedimento disciplinare scelto dagli insegnanti" ha spiegato ancora Maria, supportata da tutti i prof che, da Rudy Zerbi a Lorella Cuccarini ad Alessandra Celentano, hanno manifestato lo sconcerto verso la scarsa igiene degli ambienti.

Aaron, Tommy G e Angelina sono stati i tre che hanno ammesso le loro colpe, mentre Maddalena, Ramon, Cricca, Rita, Megan, Ludovica, Samuel, Federica sono stati indicati da Maria come coloro che si sono impegnati di più nelle pulizie. Il primo provvedimento è arrivato per NDG, finito in sfida immediata contro Michelle decisa da Rudy Zerbi: il cantante però è rimasto in gara eliminando la sua sfidante. Todaro e Celentano hanno scelto di mettere in sfida Mattia e Gianmarco, ma per quest'ultimo la sfida è stata congelata e ha dovuto abbandonare lo studio.