Chi è Aaron di Amici: dall'età alla fidanzata al vero nome

Aaron è lo pseudonimo di Edoardo Boari: appassionato di ballo e canto, ha scelto quest'ultima disciplina quando all'età di 14 anni ha cominciato a scrivere canzoni. Entrato nel team di "Amici" come allievo di Rudy Zerbi, accede adesso alla fase serale del talent di Canale 5. Ma cosa sappiamo su di lui? Dalle origini all'età, dalla famiglia alle curiosità fino alla pubblicazione dei primi brani.

Chi è Aaron, il cantante di Amici 22

Edoardo Boari nasce nel 2005 a Nocera Umbra (provincia di Perugia). Il suo nome d'arte è Aaron Cenere, anche se è conosciuto e presentato, il più delle volte, semplicemente come Aaron. Ancora molto giovane, si appassiona sia alla alla danza che al canto. In particolar modo di specializza alla urban dance, ma quando all'età di 14 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni capisce cosa vuole fare davvero da grande. A rafforzare ulteriormente questa convinzione, racconta il ragazzo, c'è anche il ruolo benefico che assume la musica nella sua esistenza: predisposto a stati d'ansia, la scrittura e il canto lo aiutano ad affrontare il vivere quotidiano con adeguato ottimismo e serenità. Su Instagram è seguito da centomila follower.

Dopo aver pubblicato il singolo "Diecimila Occhi" Aaron decide di tentare la carta della televisione e l'esperienza si rivela molto positiva: scelto da Rudy Zerbi, nel settembre del 2022 entra a far parte della 22esima edizione di "Amici di Maria De Filippi". Gli inizi si rivelano molto favorevoli e con la pubblicazione del singolo "Universale" Aaron si pone in prima linea tra i cantanti di questa edizione del talent. Visibilmente emozionato alla presentazione del brano, Aaron festeggia i suoi 18 anni proprio mentre è in corso la versione pomeridiana del programma: la sorpresa che riceve da parte dei genitori, una intensa lettera, emoziona lui quanto i telespettatori. Tra le altre grandi soddisfazioni, si segnala la vittoria ad una gara che gli consente di esibirsi nel corso della finale di "Tu si que vales", fortunato show della rete.

Prima delle festività natalizie Aaron pubblica il nuovo singolo "Ballami e Baciami", ma ad inizio 2023 vive alcuni momenti difficili: dopo l'episodio del capodanno gate, nel mese di febbraio Zerbi lo inserisce in una possibile rosa di concorrenti sostituibili. A quel punto Aaron Cenere si riprende velocemente, fino alla conquista della maglia dorata, che lo proietta all'ambitissima fase serale dell'amato talenti di Canale 5.