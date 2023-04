Chi è Alessio Cavaliere di Amici: età, vita privata, Instagram

Alessio Cavaliere aveva già provato ad entrare nella scuola di Amici (edizione 21). Fallito il primo tentativo, si è rimboccato le maniche ed è tornato alla carica ad inizio 2023, quando per volere di Raimondo Todaro ha sfidato (e sostituito) Samuel. Leggiamo qualche ulteriore notizia - dalla vita pubblica a quella privata - sul giovane ballerino specializzato nel genere hip-hop.

Chi è Alessio Cavaliere, ballerino di Amici 22

Alessio Cavaliere nasce a Napoli nel 2004. Fin da bambino manifesta predisposizione per il ballo, ma nel suo caso si tratta di una dote di famiglia: i suoi genitori, infatti, sono proprio dei ballerini. Si diploma dunque in danza moderno, con particolare predilezione per l'hip-hop e la breakdance.

Nel corso della sua giovane vita partecipa a diverse competizioni e a workshop che lo portano in alcune occasioni anche oltre i confini nazionali; e danzando insieme a ballerini come Andreas Muller e Dario Schirone (volti noti a tutti gli appassionati di "Amici").

Alessio Cavaliere prova nel 2021 ad entrare in competizione nella ventiduesima edizione di "Amici di Maria De Filippi". In tale circostanza viene messo in sfida contro Guido Domenico Sarnataro. Una gara richiesta dalla professoressa Veronica Peparini: una sfida vinta da Sarnataro, ma che non scoraggia Cavaliere, consapevole di avere ancora qualcosa da dimostrare.

Durante la fase pomeridiana di "Amici 22", Alessio Cavaliere torna all'assalto dell'ambitissima maglia dorata: l'edizione di Amici 2022-2023 è in fase avanzata, ma nel corso di gennaio Raimondo Todaro decide di far sfidare il suo allievo Samuel Antinelli e la new entry Alessio Cavaliere. Quest'ultimo vince la sfida e, pur con poche puntate a disposizione, convince in breve tempo non soltanto il prof, ma l'intero cast del talent.

Un'esperienza che lo porta - dal 18 marzo 2023 - al serale di "Amici". Un percorso forse troppo breve per far nascere storie d'amore all'interno della casetta e, in assoluto, Alessio non ha mai fatto riferimenti alla presenza di un'eventuale fidanzata. Possiamo comunque seguire Alessio sul suo profilo ufficiale di Instagram.