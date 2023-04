Chi è Cricca di Amici: età, origini, vero nome, fidanzata

Entrato nella scuola di Amici 22 come allievo di Lorella Cuccarini, Cricca si è rivelato come uno dei concorrenti più amati dal pubblico. Nato in Emilia-Romagna, il giovane ha vissuto parte dell'infanzia in Australia, dove ha mosso i suoi primi passi come cantante. Dall'età alla famiglia, dal flirt con Isobel alla partecipazione al talent di Canale 5: leggiamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Cricca, cantante di Amici 22

Cricca è lo pseudonimo di Giovanni Cricca. Cricca è nato a Riccione (provincia di Rimini) l'8 agosto 2004. Grazie ai suoi racconti nella scuola di Amici, siamo venuti a conoscenza del suo ancora breve ma movimentato percorso di vita: figlio di due operatori umanitari che si sono conosciuti in Africa, Giovanni all'età di cinque anni si è trasferito a Sydney (Australia) all'età di cinque anni ed è qui che muove i suoi primi passi in campo artistico.

In Australia Cricca si specializza in canto grazie al Sydney Children’s Choir, e comincia a suonare anche il pianoforte. Dopo tre anni fa ritorno in Italia e vive un periodo si smarrimento: in suo soccorso giunge puntuale la grande passione per la musica e nel frattempo comincia a strimpellare anche la chitarra.

Nel corso della sua vita Cricca ha svolto diversi lavori per mantenersi: dal cameriere all'elettricista fino al bagnino. Nel 2021 Cricca partecipa ad AreaSanremo, giungendo nella rosa dei 53 finalisti. Nel 2022 lavora all'Aquafan di Riccione e pubblica il singolo "San Lorenzo", per poi partecipare a Deejay On Stage.

Entrato nel settembre del 2022 nella scuola di Amici come concorrente del team Lorella Cuccarini, Cricca è protagonista di un percorso un po' diseguale. Fin dal principio appare come uno degli allievi più apprezzati del pubblico, ma i professori manifestano alcune riserve. Quando viene messo in sfida contro Jore, perde e abbandona il talent. Non molto tempo dopo rientra in gara in modo del tutto in aspettato, sfidando la cantante Valeria Mancini: vinto questo duello, a furor di popolo si rimette in carreggiata fino al raggiungimento della fase serale del programma.

Il rientro di Cricca in casetta ha permesso al ragazzo di avvicinarsi alla ballerina e concorrente Isobel Kinnear. Tra i due è nato un flirt, durato però poco tempo. Il giovane ha due sorelle: una maggiore, soltanto da da parte di madre e una più piccola, Precious, ragazza disabile che i suoi genitori hanno adottato in Africa.