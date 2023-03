Chi è Federica Andreani di Amici: età, vita privata, Instagram

Federica Andreani è una delle concorrenti di Amici , categoria cantanti. Seguita da Arisa, ha un passato da parrucchiera ed è un’autodidatta. Dalla famiglia alla love story con Piccolo G, fino alla partecipazione al talent di Canale 5.: conosciamola meglio.

Federica Andreani, cantante di Amici 22

Federica Andreani nasce nel 1998 a Roma. Quando ha soltanto 6 anni deve fare i conti von la separazione dei genitori. Per anni vive con la madre anche se, per ragione di spazi, si trasferisce successivamente a casa del padre. Ha comunque un buon rapporto con entrambi.

Prendendo esempio dalla madre, Federica si è fin da giovane rimboccata le maniche: dopo aver frequentato la scuola superiore Istituto Tecnico Statale per il Turismo Cristoforo Colombo, comincia a lavorare come parrucchiera. Una professione, questa, che ha esercitato fino a pochi giorni mesi prima dell'entrata nel talent di Canale 5.

Tra le grandi passioni di Federica, si segnala quella per lo sport. In particolar modo nutre un grande amore per la boxe, che pratica con dei buoni risultati: nel 2019 ha vince la manifestazione Woman Boxing.

Federica entra nella scuola di amici come cantante. Il suo talento non è frutto di scuole di canto, ma è un'autodidatta. La Andreani si è presentata al cospetto dei giudici con la canzone "Amare" de La Rappresentante di Lista. Tra Lorella Cuccarini e Arisa sceglie quest'ultima, percorrendo una strada capace di colpire i tanti giudici esterni del talent (da Giorgia a Cristiano Malgioglio, da Ornella Vanoni a Federica Gamba) fino all'approdo alla fase finale del programma.

Talento vocale a parte, Federica è protagonista di una storia d'amore nata proprio nella casetta di Amici 22, ovvero quella con Piccolo G., cantante della scuderia di Rudy Zerbi. La simpatia è stata immediata, mentre le effusioni si sono manifestate con frequenza appena dopo le feste natalizie.