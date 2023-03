Chi è Gianmarco Petrelli di Amici: dall'età alla vita privata

Gianmarco Petrelli è uno degli allievi di Amici: specializzato nel genere hip-hop fa parte del team di Alessandra Celentano, dopo che già nella precedente edizione aveva provato (invano) ad accedere alla fase finale del programma. Dall'età al lavoro come modello, dall'esperienza televisiva alla storia d'amore con Megan: leggiamo alcune delle tappe più importanti della sua vita.

Chi è Gianmarco Petrelli, ballerino di amici 22

Gianmarco Petrelli nasce a Roma il 1° marzo del 2000. Dopo aver conseguito la il diploma al liceo linguistico, inizia ad esercitare il lavoro come modello presso la Tao Models Agency. Presto capisce però che non riesce ad essere totalmente appagato dal mondo della moda e vira le sue attenzioni verso il mondo della danza, che esplora a fondo: oltre a ballare crea in prima persona anche diverse coreografie ed approda a palcoscenici importanti: da menzionare la partecipazione al corpo di ballo che ha impreziosito il concerto di Alessandra Amoroso tenuto a San Siro (2022). In precedenza il ragazzo era apparso anche in alcuni spot pubblicitari, come quello per la Tim, associato al Festival di Sanremo del 2021.

Nel 2021 Gianmarco ha provato ad entrare nella scuola di "Amici", ma il risultato delude le aspettative: l'insegnante Veronica Peparini gli preferisce Matias Nigiotti, ma il ragazzo non si è dato per vinto e ad un anno di distanza si è ripresentato al varco dimostrando maggiore consapevolezza e maturità nel suo campo di riferimento: l'hip-hop. Scelto dalla professoressa Alessandro Celentano, nel corso dei successivi mesi ha dovuto far fronte a diverse sfide per mantenere il posto - e puntualmente vinte - e, grazie ad un'apposita gara vinta, ha partecipato anche in veste di ospite ad una puntata di "Tu Si Que Vales", show del sabato sera di Canale 5.

Durante la sua esperienza ad "Amici 22" Gianmarco Petrelli ha avuto modo di conoscere la ballerina Megan Ria. Una conoscenza graduale ed intensa, coronata con una bella storia d'amore, iniziata a fine ottobre 2022. Nel corso dei successivi mesi non sono mancati momenti di incomprensione, ma i due sono ad oggi fidanzati e, in generale, sono protagonisti - a detta di tutti - di una delle love story più mature e complici nate grazie a questa edizione del talent di Canale 5.