Chi è Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e rapper in lizza per Amici

Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi che da oltre vent'anni lancia nel mondo dello spettacolo artisti emergenti facendoli diventare (in alcuni casi) vere e proprie star. Trampolino di lancio per il mondo musicale e della danza, Amici è uno dei talent più ambiti dai giovani talenti italiani che non vedono l'ora di far conoscere le loro abilità nel canto o nella danza. E, tra questi, ci sono anche alcuni figli d'arte che sembrano preferire questa strada per debuttare nel mondo della musica.

Se lo scorso anno, uno dei protagonisti di Amici era stato il figlio di Gigi D'Alessio, LDA (Luca D'Alessio), quest'anno sembra proprio che nel talent ci sarà un altro figlio di un big dlla musica italiana, Biagio Antonacci.

Giovanni Antonacci, infatti, sarà, secondo le indiscrezioni dell'esperto di gossip e TV, Amedeo Venza, uno dei nuovi concorrenti di Amici 22.

Chi è Giovanni Antonacci, dai genitori famosi al lavoro come speaker radiofonico

Età e lavoro

Occhi blu, ventun'anni, bolognese e nato sotto il segno del Toro, Giovanni Antonacci compie gli anni il 2 maggio e ha una grande passione per il rap. A differenza di suo padre, infatti, questo ragazzo, classe 2001, è un rapper con alle spalle già un singolo pubblicato dal titolo Se mi scegli. Giovanni ha anche esperienza, nonostante la giovane età, nel settore radiofonico. Il ragazzo, infatti, è anche uno speaker per le radio del gruppo RTL 102.5.

Vita privata

Giovanni Antonacci è figlio di Biagio e Marianna Morandi, la figlia di Gianni Morandi, da cui il cantante di Iris è separato. Giovanni ha un fratello di nome Paolo e ha riallacciato i rapporti con il padre solo da adolescente. Il ragazzo, infatti, che ha anche un fratello di nome Paolo, è cresciuto con la mamma e non avrebbe preso molto bene la separazione dei genitori, argomento che, potrebbe quindi diventare, soggetto delle sue future canzoni ad Amici. Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto. Il rapper, infatti, è molto riservato sul tema e neanche dal suo profilo Instagram spunta il viso o il nome di qualche presunta dolce metà.

Il profilo Instagram

Giovanni Antonacci ha oltre 22mila followers su Instagram che, senza dubbio, aumenteranno sempre di più data la sua partecipazione ad Amici. L'account ufficiale è @giovantonacci e dal suo profilo emerge la sua passione per la musica, per i viaggi e per la radio.

Alcune foto fi Giovanni Antonacci