Chi è Isobel Kinnear di Amici: dalle origini al fidanzato all'età

Proveniente dall'Australia, Isobel Kinnear è una delle più talentuose concorrenti di Amici : allieva a partire da novembre 2022, ha inanellato una serie di gare vincenti sotto l'ala protettrice della Prof Alessandra Celentano. Dall'età al carattere, dai primi passi nel mondo della danza alla sfera sentimentale: scopriamo cosa c'è da sapere su di lei.

Chi è Isobel Kinnear, ballerina di Amici 22

Isobel Kinnear nasce in Australia nel 2003. All'età di soli 3 anni inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della danza, grazie anche all'inevitabile spinta della famiglia. In patria entra a far parte della compagnia Dream Dance Company e, nel 2018, vince il premio "Australia's Dancer of the Year". Fin da giovanissima Isobel Linnear viaggia molto e, giunta in Italia, fa uno stage con Christian Stefanelli, giovane ballerino noto al pubblico per la sua partecipazione al talent "Amici di Maria De Filippi", edizione numero 21.

L'esperienza di Isobel Kinnear nella classe di "Amici" non è cominciata alle prima battute stagionali (settembre 2022): la promettente ballerina è entrata in gioco il 20 novembre dello stesso anno, da sfidante dell'allieva Claudia Bentrovato (del team di Raimondo Todaro). Fin dalle primissime battute la ragazza australiana ha trasmesso ottime impressioni: vinta la sfida contro Claudia, ha scelto di essere seguita da Alessandra Celentano (che l'ha spuntata su Emanuel Lo) e da quel momento ha avuto inizio un cammino pressoché impeccabile.

La sua ascesa ha avuto inizio a partire dalla settimana successiva quando, alla prima gara di ballo, si classifica al primo posto. Nelle settimane successive vince più volte le gare di ballo, ottenendo anche una partecipazione a un concept video, trasmesso poi dai canali di World Of Dance. Giunti a gennaio 2023, dopo un'inarrestabile marcia, Alessandra Celentano assegna ad Isobel Kinnear la maglia per il serale, confermata poi nell'ultima puntata pomeridiana (marzo 2023) dell'edizione.

Isobel si è rivelata una ragazza estroversa e molto ironica, anche se non sono noti molti dettagli riguardanti la sua vita privata. Nel corso di gennaio 2023 la casetta di "Amici 22" ha visto un avvicinamento tra Isobel e Cricca, cantante e allievo del talent. Dopo qualche settimana di intesa, le cose sono però iniziate a scricchiolare e, stufa dei continui sfoghi del ragazzo, Isobel è parsa particolarmente seccata. Soltanto il tempo potrà stabilire il futuro di questa love story.