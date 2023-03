Chi è NDG di Amici: vero nome, età, vita privata, singoli

Dopo un passato come ballerino, Nicolò di Girolamo ha intrapreso la strada del rapper con lo pseudonimo di NDG. Entrato nella scuola di Amici come allievo di Lorella Cuccarini, accede alla fase serale del talent di Canale 5. Conosciamolo meglio: l'età e il rapporto con il padre, la danza e i primi brani di successo.

Chi è NDG, il rapper di Amici 22

NDG è il nome d'arte di Nicolò di Girolamo, nato a Roma nel 2000. Prima di dedicarsi alla musica, ancora molto giovane ha dedicato tempo ed energie alla danza. Come primo ballerino ha studiato prima danza classica e poi moderna. Tuttavia non è mai scoccata la passione totalizzante per questa disciplina e dopo alcune delusioni (ha raccontato di aver provato invano ad entrare all'Opera) ha virato verso il mondo del rap.

Queste due fasi di vita hanno avuto come motivo conduttore la presenza del padre di Gianmarco: una delle figure più importanti della sua vita: Se le varie tappe inerenti alla carriera di ballerino hanno trovato il massimo sostegno del genitore, quest'ultimo ha accolto con molto più scetticismo l'avvicinamento al mondo della musica. Gianmarco ha dunque rassicurato il genitore, rassicurandolo di avere le carte in regola per fare di questo interesse un vero e proprio lavoro. Oltre al padre, il giovane dichiara di avere un rapporto intenso e speciale anche con sua madre e con sua sorella.

L'interesse nei confronti del rap l'ha portato a scrivere le sue prime canzoni. Dal 2019 l'attività si intensifica e fa uscire un brano al mese, fino al successo di "Panamera". Grazie ad un ottimo passaparola le visualizzazioni aumentano e su Spotify riceve uno straordinario numero di ascolti; un'attenzione che lo porta a pubblicare altri brano di successo: "Troppo tempo", "Cuori neri" e "Italiano 2020" (versione contemporanea del classico di Toto Cutugno).

NDG racconta che successivamente era stato in procinto di firmare per un'etichetta discografica, ma l'accordo saltò. Entrato nella scuola di Amici 22, allievo di Lorella Cuccarini, NDG ha dimostrato fin dal principio di poter puntare alla fase serale del talent. Il percorso non è comunque stato prive di insidie, e il ragazzo ha avuto anche alcuni scontri con i Professori: come quello con Rudy Zerbi, nel mese di ottobre, o con la stessa Cuccarini, ad inizio 2023. Dissidi comunque rientrati, fino alla conquista della maglia dorata, che lo porta alla fase finale del programma di Canale 5.