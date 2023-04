Chi è Ramon Agnelli di Amici: danza, coming out e via privata

Vita privata e professionale di Ramon Agnelli di Amici, ballerino specializzato in danza classica. Il suo carattere deciso e un po' polemico lo ha portato a degli scontri con la professoressa Celentano; ma grazie alla sua bravura ha meritato la maglia dorata per il serale del talenti di Canale 5. Dalle scuole di ballo al coming out: conosciamolo meglio.

Chi è Ramon Agnelli, ballerino di Amici 22

Ramon Agnelli nasce nel 2001; originario di Nocera Umbra, vive a Milano. Le notizie sulla sua vita privata sono scarse, ma sappiamo che ha perso la madre a causa di una brutta malattia. La passione per il ballo nasce quando, in tenera età, comincia a seguire corsi di danza. Nel corso della sua giovinezza frequenta l’Istituto Marcelline, Accademia Ucraina di Balletto.

Nel 2019 Ramon Agnelli partecipa al Prix de Lausanne arrivando fino alla semifinale, unico italiano del gruppo a essere scelto. Negli anni ha inoltre l'opportunità di calcare alcuni palcoscenici di straordinaria importanza, come quello del teatro alla Scala, il teatro Arcimboldi e il Metropolitan.

Nel settembre del 2021 Ramon Agnelli entra nella scuola di "Amici 22", membro della scuderia di Alessandra Celentano. La sua bravura nel campo della danza classica emerge in modo immediato, ma il suo percorso nella fase pomeridiana dello show si rivela piuttosto complesso: il ragazzo manifesta il suo carattere, non risparmiando giudizi contrastanti con quelli della sua stessa professoressa. A causa di questo atteggiamento, la Celentano gli sospende la maglia più di una volta; al contempo altri professori - da Arisa a Emanuel Lo - prendono le sue difese, apprezzando la perseveranza di difendere le proprie idee. Consapevole dei propri eccessi, successivamente Agnelli chiede pubblicamente scusa alla professoressa Celentano e, forte della sua bravura, ottiene nel marzo del 2023 la maglia per il serale.

Ramon Agnelli è dichiaratamente omosessuale: ha fatto coming out sul suo profilo ufficiale di Instagram. Non sappiamo però se al momento sia o meno fidanzato; le foto presenti in rete non svelano il mistero. Sui social condivide immagini inerenti alla sua carriera artistica, ma anche scatti legati alla sua sfera personale.