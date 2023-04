Chi è Samu Segreto di Amici: età, famiglia, vita privata, film

Di origini siciliane, Samuele Segreto - detto Samu - è entrato nella scuola di Amici come talento della danza. Nella sua ancora breve carriera ha però già all'attivo diverse interpretazioni in film interessanti. Dall'età alla famiglia, dalla televisione al cinema, dalla vita privata al talent con Maria De Filippi: ripercorriamo le tappe più significative della sua vita.

Chi è Samu Segreto, ballerino di Amici 22

Samuele Segreto nasce a Palermo il 23 luglio 2004. Conosciuto con il diminutivo "Samu", vive a Monreale (provincia di Palermo con circa 38.700 abitanti) e frequenta Istituto Superiore Statale Mario Rutelli. Oltre ad essere legato ai suoi genitori, stravede per i due fratelli minori con i quali a un bellissimo rapporto. Ancora giovanissimo, nel 2012 si appassiona alla danza e comincia a seguire lezioni, specializzandosi in particolar modo nel genere hip-hop. Quando ha 12 anni, Samu partecipa al programma "Pequenos Gigantes", talent show condotto nel 2016 da Belén Rodríguez che vede giovanissimi talenti sfidarsi tra canto, danza e recitazione.

Il suo percorso lo conduce fino alla partecipazione ai Mondiali di hip hop, svolti a Las Vegas ma parallelamente al mondo della danza Samu Segreto intraprende una interessante percorso attoriale. In pochi anni ha ottenuto ruoli in progetti interessanti: come il film "Il mio corpo vi seppellirà", western ambientato nella Palermo del 1862; "L’ora – Inchiostro contro piombo“, miniserie d'impegno civile con Claudio Santamaria; "Stranizza d'amuri", debutto alla regia dell'attore Giuseppe Fiorello, uscito nelle sale italiane il 23 marzo 2023.

Samu è entrato nella scuola di Amici, stagione 2022-2023, scelto dal Prof Emanuel Lo. Tra i suoi migliori risultati della versione pomeridiana del talent di Canale 5 è da menzionare la prova vinta che gli ha permesso di esibirsi con la compagnia di danza Pearson di Elena D’Amario. A proposito di quest'ultima, Samu non ha nascosto di avere un debole per la nota ballerina e coreografa, talvolta ospite del programma in veste di giudice. Qualcuno ha notato un avvicinamento di Samu verso Angelina Mango, cantante e concorrente di "Amici 22", ma tra i due non c'è stato comunque nulla. Ad inizio gennaio Maria De Filippi fa notare che Samu è un ragazzo un po' timido e introverso. Nel mese di marzo 2023 Samu Segreto ottiene la maglia dorata che gli permette di accedere alla fase serale del talent.