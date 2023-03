Chi è Wax di Amici: dall'età alla vita privata a Instagram

Da bambino suonava il violino, ma presto Matteo Lucidosi è dedicato al canto, coronando il suo sogno con l'ammissione al serale di "Amici", come allievo di Arisa. Successi - come il singolo "Turista per sempre", talento e diverse polemiche: dalle origini alla famiglia, dai litigi alla maglia dorata. Rivisitiamo il suo percorso.

Chi è Wax, il cantante di Amici 22

Wax nasce nel 2002 a Milano con il nome di Matteo Lucido. La madre del ragazzo è una pittrice abbastanza nota nell'ambiente, anche se non è stato reso pubblico il nome della donna. Oltre che ai genitori, Matteo è molto legato al fratello maggiore - che definisce un ottimo amico - e al suo cane Black. Ama definirsi un "ragazzo di strada" e sebbene i genitori non gli abbiano fatto mancare nulla, ha preferito fin dall'adolescenza mantenersi con dei piccoli lavori, dando anche ripetizioni di italiano e di lingue straniere.

Da bambino Matteo ha seguito corsi di violino, manifestando interesse per la musica. Ha così cominciato a cantare tra le pareti domestiche appropriandosi qualche anno dopo dello pseudonimo Wax. Ammette di non amare molto il suo vero nome e che la stessa madre è solita chiamarlo Wax (o Waxiello), un soprannome nato grazie ad una persona lontana da lui, ma da allora non più mollato.

Prima dell'ingresso ad Amici 22, da allievo della Prof Arisa, nel 2021 Wax pubblica un singolo dal titolo "SDG (scappo dalle gazzelle)". Tra le caratteristiche che lo contraddistinguono fin dai casting c'è quella di cantare senza scarpe, come nella prima esibizione ai casting, ma ancora più ad emergere è stato il suo carattere, deciso e non semplice da domare. Dopo qualche iniziale malumore con Maria De Filippi, a causa di un malfunzionamento del microfono è emersa una sua sfuriata rivolta a Rudy Zerbi: una vicenda, che lo ha obbligato a chiedere pubblicamente scusa. Wax è statoinoltre in prima linea nel discusso "Capodanno Gate", che ha visto i ragazzi in casetta servirsi della noce moscata per provare maggiore eccitazione.

Un episodio che ha fatto scalpore e dal quale Wax sembra aver imparato qualcosa: nelle restanti puntate dell'"Amici" pomeridiano il suo comportamento è palesemente migliorato e con dedizione e talento è riuscito a guadagnare la maglia per il serale. Apprezzamenti dovuti anche ad una manciata di apprezzati singoli, da "Turista per sempre" a "Ballerine e guantoni"