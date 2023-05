Chi vince Amici 2023: il nome del vincitore

Chi vince Amici 2023? Ad un passo dalla finale, che andrà in onda domenica 14 maggio 2023, in diretta su Canale 5, gli scommettitori impazzano con i loro pronostici. Anzitutto, una premessa: non è possibile conoscere con certezza il nome del vincitore, poiché la finale sarà trasmessa in diretta e, dunque, non c'è alcun tipo di anticipazione possibile. Eppure, tra i quattro finalisti, c'è un nome che spicca più degli altri e che mette d'accordo i bookmakers. Ne mettiamo a confronto due.

Eurobet

Secondo Eurobet - uno dei principali operatori nel settore delle scommesse e dei giochi in Italia - la favorita è Angelina Mango, figlia del compianto cantautore Pino Mango. Di seguito le quote:

Angelina 1.70 Isobel 3.50 Mattia 4.00 Wax 21.00

Sisal

Nessuna sorpresa se si consulta il sito di Sisal - storica azienda italiana che opera nel settore del gioco - visto che anche qui il nome che ha la meglio è quello di Angelina.

Angelina 1.60 Isobel 3.50 Mattia 3.50 Wax 20.00

Ma chi è Angelina Mango, favorita alla vittoria di Amici? Classe 2001, cantautrice nata a Maratea, Angelina è figlia del grande cantautore Giuseppe Mango, morto nel 2014 per un infarto, e di Laura Valente, voce dei Matia Bazar dopo l'abbandono del gruppo da parte di Antonella Ruggiero. La musica è nel suo dna, tanto che anche il fratello Filippo è un musicista.

Sin dall'inizio della sua partecipazione ad Amici è apparso chiaro da più parti che la ragazza fosse artisticamente un passo avanti rispetto ai colleghi: non a caso, prima ancora di entrare nella scuola, aveva alle spalle una carriera già parzialmente avviata grazie a brani come "Rituali" e "Walkman", che hanno potuto vantare della supervisione di Tiziano Ferro.