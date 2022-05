Amici, chi potrebbe vincere, chi dovrebbe vincere e chi vincerà

Finalisti Amici

Manca solo un giorno alla finalissima di Amici e come ogni anno gli innumerevoli fan del talent show di Maria De Filippi si stanno chiedendo: "chi sarà il vincitore?". Se l'anno scorso ha trionfato la ballerina Giulia Stabile (unica ragazza della categoria ballo a vincere un'ediziione di Amici) chi sarà quest'anno ad alzare l'ambitissima coppa del programma di Canale 5? Bisogna ammettere che in questa edizione 2021/22 di Amici fare previsioni è un po' più complicato del solito, di talenti arrivati in fianle, infatti, ce ne sono diversi e anche il gradimento del pubblico (e della giura) sembra essere abbastanza distribuito. Chi sarà allora il vincitore? Possiamo fare qualche previsione provando a pensare chi potrebbe ricevere il maggior gradimento del pubblico e della critica, chi è più amato dai fan e chi ha fatto il percorso più particolare all'interno della scuola.

Quindi, chi vince? Forse dovrebbe vincere Sissi se guardiamo il talento. Questa ragazza, infatti, ha senza dubbio la voce femminile più bella di questa edizione di Amici e una padronanza di range vocali dal più basso al più alto senza precedenti. Anche la sua capacità interpretativa è ottima e a dirla tutta anche il suo personaggio un po' buffo e goffo la rende simpatica e amabile attraverso lo schermo. Forse, però, quello che manca a Sissi per aggiudicarsi la vittoria è quel guizzo di personalità in più, quell'estro creativo, quella follia che ci spinge a pensare che a vincere potrebbero essere altre persone.

Albe, per quanto abbia fatto un bel cambiamento e sia spiccato molto nella fase serale del programma non ce lo si immagina con la coppa in mano e un discorso a parte va fatto per i ballerini, anche loro sì, migliorati (nel caso di Serena) e sì, bravissimi (nel caso di Michele) ma non vincitori del programma.

Il cerchio, a questo punto, si stringe su due persone, due cantanti molto diversi tra loro ma abbastanza equiparabili dal punto di vista del talento e gradimento di pubblico: Luigi e Alex. Da una parte c'è il polistrumentista e volto "rock" della scuola, il cantautore calabrese che non sa stare sul palco senza la sua amata chitarra e senza il suo caratteristico groove. E poi c'è Alex, il tenebroso ragazzo di Como che con i suoi silenzi, il suo sguardo e la sua incredibile voce "folk" è entrato nel cuore di tutti. Senza dubbio quest'ultimo rientra in un genere musicale diverso da quello di Luigi, meno ritmato, più pop, più melodico, più intenso e a questo punto è tutta una questione di gusti.

La coppa la potrebbero vincere entrambi, forse Luigi, forse Alex e in entrambi i casi (preferenze escluse) sarebbe meritata.