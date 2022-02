Amici, Christian vuole lasciare la scuola e fa le valigie: interviene Maria De Filippi

Il serale di Amici si avvicina e di pari passo aumentano le tensioni dei ragazzi che si preparano alla fase più importante del programma. In questo contesto va letto lo sconforto che nelle ultime ore ha segnato Christian Stefanelli, destinatario delle critiche di Veronica Peparini e Alessandra Celentano contrarie al suo accesso al serale. Dopo la puntata di domenica 27 febbraio, il ragazzo ha quindi espresso la volontà di lasciare la scuola arrivando anche a fare le valigie. “Non ha più senso. Ci ho pensato due ore. Con la testa sono già a casa. Non ha più senso continuare. Era il mio sogno, ora non lo è più. Non tornerò più indietro” lo sfogo manifestato ad Alex Rina da Christian.

Pronto allora è stato l’intervento di Maria De Filippi che, in collegamento con lui, ha tentato di fargli cambiare idea invitandolo a non dare troppo peso ai giudizi negativi e a riflettere bene prima di procedere con un passo tanto drastico.

“Il giudizio e le parole hanno un peso. In sala non riesco più a stare. Non ha più senso” il commento del ragazzo; “Non agire solo d’istinto perché se stai male oggi, starai anche domani” ha replicato Maria: “Se riesci ad avere la maglia del serale lavorerai con altri coreografi, con altre persone. Avrai degli stimoli diversi, delle coreografie diverse. […] Sei entrato in un posto, dove, purtroppo, nel bene e nel male, hai cose positive e negative. Ogni volta che ciascuno di noi si espone pubblicamente, non nel piccolo mondo proprio, ci va incontro”.

Cosa avrà deciso di fare Christian; se Maria De Filippi sarà riuscita a convincerlo a restare nella scuola si saprà nelle prossime ore.