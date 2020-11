La classe di Amici 20: i cantanti e i ballerini ammessi in squadra

Si è formata la classe di Amici 20, la nuova edizione del talent artistico condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I nuovi allievi hanno trovato ad accoglierli, oltre che i professori, anche una rappresentanza di Big di Amici seduti su quelli che ora sono diventati i loro banchi. Un modo per festeggiare i vent’anni della scuola dei talenti di Maria De Filippi.

Nella puntata in onda oggi su Canale 5 sono stati assegnati 15 dei 16 banchi disponibili e il pubblico a casa ha potuto conoscere i volti della nuova edizione.

Maria De Filippi ha ricordato che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia, è stata la produzione a selezionare i ragazzi, lasciando alla commissione dei prof la possibilità di decidere se ammetterli o meno nella scuola. Davanti a ogni prof una “leva”, con la quale ognuno di loro ha potuto decidere di togliere o meno la base musicale durante l’esibizione dell’aspirante allievo.

Amici 2020, gli allievi ammessi

Questi i 15 allievi finora ammessi, dieci per la classe di canto e cinque per quella di ballo. A confermarli i docenti di canto Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e la new entri Arisa e quelli di danza, cioè Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, anche lei al debutto nella scuola di Amici.

I cantanti:

Arianna Gianfelici

Luca Marzano (Aka7even)

Esa Abrate

Giovanni Damian (Sangiovanni)

Federica La Rocca

Giulio Musca

Letizia Bertoldi (La Lirica)

Leonardo Macchia (elle)

Raffaele Renda

Carlo Evando Ciaccia

I ballerini:

Samuele Barbetta

Martina Miliddi

Rosa Di Grazia

Giulia Stabile

Riccardo Guarnaccia

I Big di Amici che hanno accolto la nuova squadra

Maria De Filippi ha chiamato a raccolta alcuni fra gli ex allievi più noti usciti dal suo programma: Alessandra Amoroso, Stash, Annalisa, Diana Del Bufalo, Elodie, Giordana Angi, Alessio Gaudino, Andrea, Sebastian EMlo Taveria, Elena D’Amario, Riki, Umberto Gaudino, Giulia Pauselli.