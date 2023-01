Amici, i "colpevoli" del caso Capodanno incontrano i compagni: il confronto è durissimo (video)

(Nel video: dopo la puntata, Wax, Maddalena, Ndg, e Samu, si riuniscono ai compagni)

Dopo la pesante puntata di domenica, Wax, Maddalena, Ndg e Samu hanno incontrato di nuovo i compagni da cui erano stati separati dalla produzione dopo la scoperta del "caso Capodanno". "Sono loro a doversi abituarsi alla nostra normalità", hanno detto tra loro gli allievi non colpevoli dei gravi accadimenti prima di ricongiungersi con il resto del gruppo. Ognuno ha poi riferito le emozioni che il loro comportamento ha suscitato soprattutto durante il giorni che li ha visti lontani, quando non sono mancati degli atteggiamenti considerati poco rispettosi.

"Come abbiamo vissuto questo distacco? Facevamo fatica a dormire la sera, vi sentivamo ridacchiare" hanno fatto notare i ragazzi: "Dovevamo avere più rispetto", si sono scusati, "ci dispiace un sacco". Wax ha poi affermato di volersi isolare, atteggiamento che a Ramon non è piacito: "Questo rovina la pace nella casa, perché qualcuno penserà che tu sei solo in camera". Alla fine tutti hanno assicurato di voler contribuire a creare un clima in cui ognuno possa dire ciò che pensa senza avere il timore di essere giudicati. Una volta tornati alle loro abitudini, tuttavia, qualcuno non ha esitato ad esprimere le proprie perplessità su alcune affermazioni: "Wax ha iniziato a capeggiare un po' troppo" ha confidato Aaron. "Come lo vedo adesso? Come uno che si è subito la sgridata, ma sta sempre qua".

