Un bacio in video con la fidanzata: ecco il coming out di Nicol di "Amici"

Lasciata la scuola di Amici, Nicol Castagna, sta lavorando ad alcuni progetti musicali e lo fa con una marcia in più: l'amore. La giovane cantante vicentina è infatti apparsa in dolce compagnia sui social mostrando un bacio affettuoso con la compagna Carlotta. Ecco che Nicol, ha così deciso di fare coming out e di presentare ai suoi followers la fidanzata. Si tratta di Carlotta Franceschini, volto popolare sui social network e organizzatrice di eventi.

Delusi i fans che speravano in una storia d'amore con Rea, altra allieva della scuola di Amici. Nicol Castangna ha deciso di uscire allo scoperto mettendo così a tacere vari flirt ce le erano state attribuite come la storia etero con Riccardo De Rinaldis, l’attore della serie TV Non Mentire.