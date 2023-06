Amici Full Out, il concerto con i protagonisti del talet in tv: la scaletta

Il 20 giugno su Italia 1 sarà trasmesso, in esclusiva, lo speciale "Amici – Full Out": il concerto-evento, all'interno del Rock in Roma, in cui saranno protagonisti i ragazzi dell'ultima edizione del talent di Maria De Filippi.

Sul palco, allestito all'Ippodromo delle Capannelle, i padroni di casa saranno Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear, a cui è affidata la conduzione, e saranno affiancati da Giulia Stabile. Gli artisti si troveranno intorno una sceneggiatura simile a quella dello studio di Amici con tanto di banchi con sopra i nomi degli, ormai, ex allievi.

Si esibiranno Aaron, Angelina (vincitrice della sezione canto), Cricca, Federica, NDG, Niveo, Piccolo G, Tommy Dali e Wax e anche i ballerini: Alessio, Gianmarco, Maddalena, Mattia (vincitore dell’edizione di Amici 2023), Megan, Ramon e Samu. Tra gli ospiti ovviamente alcuni prof come Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Arisa, ma non mancheranno neanche gli ospiti esterni come Olly e il comico-imitatore Vincenzo De Lucia.

La scaletta dello show di Amici

Lo show si aprirà con l'esibizione del vincitore del talent di quest'anno Mattia Zenzola e a seguire con Angelina Mango, la vincitrice della sezione canto. Le esibizioni dei giovani talenti saranno intervallate dagli ospiti: Cuccarini intervisterà Giulia e Isobel, ma canterà anche insieme a Cricca, Arisa proporrà una versione live di una delle sue canzoni e anche Alessandra Celentano salirà sul palco.

Mattia – Trumpets

Angelina – Voglia di Vivere

Alessandra Celentano ospite

Wax – Turista per sempre

Samu – Mamacita

Aaron – Universale

Maddalena – Anche fragile

Cricca – Just the way you are

Lorella Cuccarini ospite e intervista doppia a Giulia Stabile e Isobel

Lorella Cuccarini e Olly – La notte vola

Federica – Scivola

Tommy Dali e NDG – Miss

Ramon – Pakita

Piccolo G – Acquario

Vincenzo de Lucia ospite: imiterà Maria De Filippi

Megan – Crazy in love

Niveo – Scarabocchi

Isobel e Gianmarco – Dancing in the moonlight

Mattia e Umberto – Human

Angelina – 9 maggio

Gianmarco – Las Vegas

Federica – Proud mary

Momento di intrattenimento a cura dei ragazzi di Amici

Isobel – Be Italian

Wax – Laurea ad Honorem

Maddalena – Nera

Lorella Cuccarina e Cricca – Se mi guardi così

Lorella Cuccarini e Isobel

Vincenzo de Lucia e le sue imitazioni

Alessio – Fire On Fire

Piccolo G – Hai delle isole negli occhi

Ramon – Schiaccianoci

Niveo – Ma che freddo fa

Arisa ospite e canterà la sua canzone "Non vado via"

NDG – Fuori

Samu – Cenere

Tommy Dali – Finisce bene

Intrattenimento con Vincenzo de Lucia

Megan – Bon apetite

Aaron – Somebody to love

Wax – Anni 70

Maddalena – This is me

Angelina – Ci pensiamo domani

Mattia e Benedetta – Crazy little thing called love

Olly – Farei tutto con te.