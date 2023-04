Covid nella scuola di Amci: due allievi positivi, a rischio la finale

Nonostante i rigidi controlli e le procedure anticontagio che sono tutt'ora in vigore nella scuola di Amici due allievi sarebbero risultati positivi. A renderlo noto è stato Giuseppe Candela su Dagospia.

La positività di due dei sette ragazzi ancora in gara potrebbe mettere seriamente a rischio la semifinale e la finalissima. Se la puntata di questa sera, 29 aprile, andrà in onda come da programma, in quanto è stata registrata giovedì pomeriggio, sulle due rimanenti cala il sipario nel caso in cui le due positività venissero confermate.

Gli scenari al momento sono due: lo show potrebbe subire dei ritardi in quanto i ragazzi che hanno contratto il covid non potranno né vivere né provare nelle aule in comune con gli altri; oppure la produzione, per non far slittare la messa in onda, potrebbe scegliere di far gareggiare i due positivi tramite esibizioni registrate, proprio come successe a Irama a Sanremo 2021.

Al momento i ragazzi nella scuola sono Angelina Mango, Cricca, Maddalena Svevo, Isobel Kinnear, Wax, Mattia Zenzola e Aaron: questa sera sapremo chi sarà eliminato, anche se attraverso gli spoiler è possibile scoprire il nome.