Amici, è polemica per le tre esibizioni tagliate e quell'allievo "raccomandato"

Come ogni anno, il Serale di Amici genera dissensi e malumori tra il pubblico che, nella gara del sabato sera, è costretto a vedere l'eliminazione del proprio beniamino per decisioni di giuria a volte discutibili. Ma se gli altri anni, le polemiche, erano state abbastanza morigerate, quest'anno il talent show di Maria de Fiippi, nella sua fase finale, sta facendo infuriare il pubblico e in tanti stanno gridando alla raccomandazione dopo aver vinto quanto accaduto ieri sera. A creare malumore negli spettatori, inoltre, c'è stato anche il fatto che la puntata di ieri 22 aprile 2023 è finita molto prima del solito ma, ancor di più, ha visto ben tre esibizioni degli allievi al ballottaggio finale tagliati, in questo caso parliamo di Mattia, Ramon e Cricca.

Perché tre esibizioni sono state tagliate

Non si sa se si è trattato di una scelta della produzione, e quindi della stessa Maria oppure di un errore di montaggio, fatto sta che le performance finali di Mattia, Ramon e Cricca, i tre allievi a rischio eliminazione, non sono andate in onda venendo tagliate bruscamente per passare direttamente alle carte che vedevano Mattia salvarsi (senza che il pubblico, però, abbia potuto vedere la sua esibizione o il voto dei giudici) e poi subito all'annuncio dell'eliminato in casetta. E sono stati in tantissimi a lamentarsi sui social di questo taglio ritenuto ingiusto sia per il pubblico che per i ragazzi coinvolti. Chi ha seguito la registrazione della puntata, avvenuta giovedì 20 aprile 2023, ha affermato che i ragazzi si sono effettivamente esibiti, Ramon con una variazione classica, Maria con una performance su It's My Life mentre Cricca con un brano.

Per il momento la produzione non ha ancora specificato i motivi di questa scelta ma una cosa è certa, sembra proprio non sia piaciuta a nessuno.

Chi è l'allievo "raccomandato"

Oltre alla polemica sulle tre esibizioni tagliate, ne è insorta un'altra sui social, un vero e proprio grido alla raccomandazione. Chi sarebbe il protetto di Maria secondo il pubblico? Cricca, il cantante di Rimini della squadra di Lorella Cuccarini ed Emauel Lo già al centro di polemiche per essere stato l'unico allievo, nella scuola di Amici, rientrato dopo essere stato eliminato in una sfida. Cricca, infatti, si è salvato anche questa volta dall'eliminazione finale al posto del talento indiscusso nel classico, Ramon. E sono stati in tantissimi a riempirlo di critiche e a parlare del "cocco di Maria". Secondo molti, infatti, Cricca sarebbe il "protetto" di questa edizione di Amici e proprio per questo motivo Maria De Filippi starebbe facendo di tutto per tenerlo il più possibile nella scuola. Sarà davvero così?