Cristiano Malgioglio contro Giofrè: “Mi fai arrabbiare, devi imparare invece!”

“Io ho visto Isobel e mi ha ricordato Rita Moreno, è stata l’interprete del primo West Side Story, un’artista straordinaria”. E’ questo il bellissimo complimento che Cristiano Malgioglio fa a Isobel alla fine della sua esibizione durante la quarta serata di Amici 22. Maria De Filippi però nota degli strani sguardi tra gli altri giurati e chiede: “Ma perché voi due vi guardate quando lui parla?” La risposta la dà direttamente Malgioglio: “Perché lui dice che parlo da enciclopedia” e infatti spiega Giofrè, non molto carinamente: “E’ partito il momento enciclopedia di Cristiano, pagina 3547.”

Malgioglio furioso: “Ma che vuol dire enciclopedia?”

Ma Malgioglio, ovviamente non fa passare questa ironia sotto silenzio e chiede: “Tu hai visto mai West Side Story?” e il giovane ballerino risponde “Quello nuovo, quello vecchio no perché è dell’epoca tua”. “Io invece ho visto sia quello dell’epoca mia che quello nuovo di Spielberg e se non la conosci vai a vedere su Youtube chi è Rita Moreno”. E ancora: “Tu mi fai arrabbiare, Luisa Moreno non la conosce nessuno? Ma non è vero perché è stata una grandissima, ha vinto tutti i premi possibili dall’Oscar in giù, una ballerina straordinaria e non la conosce nessuno: tu devi imparare invece!” si infervora il giudice verso il ‘collega’ Giuseppe.

“Ragazzi, io voglio parlare di musica! Questo è uno spettacolo, è uno show. La gente deve sapere chi è Rita Moreno e io mi sono sentito di dire che Isobel mi ha ricordato lei”.

Poi si alza e si mette seduto vicino a Michele Bravi per mettere distanza dal giudice che lo ha fatto arrabbiare e ribadisce: “Questo è uno spettacolo, è uno show musicale anche. Mi fate venire le palpitazioni voi!” Dovrà passare qualche minuto perché, dopo che Giofrè si avvicina e dice che scherzava, ammettendo: “C’è solo da imparare da lui”Malgioglio si calmi e risponda: “Non c’è da imparare, ma ci sono dei momenti che mi piace anche ricordare, abbiamo detto ai ragazzini chi è Rita Moreno”.