I Dear Jack tornano ad Amici dopo nove anni e cambiano nome

I Dear Jack sono tornati ad Amici! Ricordate il gruppo pop rock capitanato da Alessio Bernabei? Ebbene sì, gli ex concorrenti di Amici 13 sono tornati a esibirsi sul palcoscenico del talent show che li ha lanciati per presentare il loro nuovo singolo, Morto per me. Adesso, però, si chiamano Follya, il gruppo, infatti, ha recentemente cambiato nome e formazione, ripresentandosi sulle scene musicali in una veste tutta rinnovata e con nuove canzoni da far ascoltare al pubblico. Il trampolino di lancio per questa nuova versione dei Dear Jack? Non poteva che essere Amici e sono stati proprio loro i grandi ospiti della quinta puntata del Serale.

Da Dear Jack a Follya: la storia del gruppo

Il loro nome "Dear Jack" l'hanno tratto da quello del protagonista del film Nightmare Before Christmas, Jack Scheleton e si sono fatti conoscere dal pubblico proprio grazie al programma di Maria De Filippi, entrando nella scuola di Amici nell'edizione del 2013. I Dear Jack, inoltre, sono stati il primo gruppo a entrare nella scuola di Amici aprendo la strada ad altre band negli anni successivi come i The Kolors. Arrivati non solo alla fase del Serale di Amici ma anche alla finale, nella squadra blu capitanata da Miguel Bosè, i Dear Jack hanno ottenuto il premio della critica giornalistica del valore di 50.000€. Dalla fine del Serale di Amici il loro successo è andato crescendo sempre più grazie alla pubblicazione del primo album Domani è un altro film (prima parte) che contiene il singolo omonimo già lanciato durante il programma della De Filippi insieme ad altre tracce come Ricomincio da me e La pioggia è uno stato d'animo. Dopo aver aperto i concerti dei Modà, partecipato ai Music Awards 2014, ottenuto il disco d'oro, partecipato anche al Festival di Sanremo nel 2014, il gruppo originale si è sciolto nel 2015 quando Alessio Bernabei ha deciso di intraprendere la carriera da solista.

È solo nel 2022, però, che quei ragazzi di Roma che avevano fondato il gruppo, hanno deciso di tornare insieme e cambiare nome diventando così i Follya e pubblicando il loro primo singolo Morto per te.

Follya: da chi è formato il gruppo

Il gruppo Follya è composto attualmente dal frontman e cantante Alessio Bernabei, Francesco Pierozzi alle chitarre, Alessandro Presti al basso e Riccardo Rulu alla batteria.