A quanto pare l'amore tra i due non ha saputo far fronte al successo ottenuto dopo il talent

Gli amori a vent'anni vanno e vengono, anche se alcuni sono fortunati e trovano l'amore vero. Questo però non vale per tutti e così anche un'altra storia, nata sotto ai riflettori di Amici20, è finita. Deddy e Rosa Di Grazia si sono lasciati, a dare una prima - vera - informazione era stato lo stesso Deddy durante una diretta su Instagram: "Con lei in realtà va che non ci stiamo sentendo più di tanto perché io ho tanti impegni. Comunque Rosa sta bene".

Amici20: Deddy e Rosa si sono lasciati, la motivazione

Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle news, Deddy avrebbe lasciato Rosa. A condividere questa indiscrezione è stata una lettrice del sito di gossip che sarebbe riuscita a parlare proprio con il cantante di Zero Passi. "Gli ho chiesto 'Perché ti sei lasciato con Rosa?' E lui ha risposto 'Ma già lo sanno tutti?' E lei gli ha replicato: 'Eh si, le notizie girano!. Eh, il problema è che io lavoro tanto e quindi le ho detto di lasciar perdere!' Però che ne so, non mi sembrava molto convinto, sembrava come se non avesse potuto dire più di tanto" ha dichiarato la lettrice. La motivazione sembra più una scusa che una vera motivazione. Non ci sarebbe nulla di strano se i due si fossero davvero lasciati, alla fine sono due 19enni che hanno iniziato a volersi bene nel talent di Maria De Filippi.