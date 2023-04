Da vincitore di Amici a barista. Dennis Fantini: "Sono rimasto senza lavoro, con famiglia e mutuo"

Venti anni fa Dennis Fantina vinse la prima edizione di Amici di Maria De Filippi, quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Ebbe un successo straordinario e infatti il suo disco venne certificato disco d'oro. Nel corso di questi anni Dennis ha poi partecipato a molti talent in televisione come The Voice of Italy e All together now. Vivere di musica però non è stato semplice per Fantina e a Oggi è un altro giorno ha parlato delle sue difficoltà e di come si sia trovato costretto a cambiare strada.

La vittoria ad Amici ha sancito l'inizio della sua carriera musicale e così quest'anno ha festeggiato 20 anni di carriera e pur non essendo riuscito a fare la carriera che voleva ha in parte realizzato il suo sogno. Nel 2009 Dennis ha dovuto cambiare lavoro: "Lavoravo a Radio Italia e poi sono rimasto senza lavoro. Ad un certo punto è finito tutto. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore. Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo".

Dennis è papà di due bambini, lo aveva raccontato nel 2019 sul palco di All together now, e parlando della sua condizione lavorativa aveva ammesso che era disoccupato: "Sopravvivo con la musica per quanto è possibile. Sono qui perché la musica è sicuramente la mia vita però anche due soldi in tasca non è che mi farebbero poi così schifo".