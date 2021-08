Elena D’Amario potrebbe lasciare Amici

Elena D’Amario potrebbe lasciare la danza e dedicarsi alla conduzione. Questa possibilità è stata raccontata dal settimanale Vero, D'Amario potrebbe quindi lasciare Amici.

Secondo quanto riportato dalla rivista la ballerina potrebbe condurre un programma creato proprio per lei e che potrebbe andare in onda su Italia 1.

Non è sicuro, ma la ex concorrente, e adesso professionista, di Amici potrebbe essere costretta ad abbandonare il programma per iniziare questa nuova avventura. Oltre a ciò, Elena, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato di alcune proposte teatrali e cinematografiche che starebbe vagliando.