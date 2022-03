Amici 2022, cos'è successo nella prima puntata del serale: le lacrime degli eliminati e le sfide

(Nel video, l'eliminaziome di Alice)

Chi è stato eliminato nella prima puntata di Amici 2022? Le anticipazioni sull'appuntamento di esordio della fase Serale del programma, andato in onda sabato 19 marzo 2022, avevano già raccontato che la prima allieva a lasciare la gara è stata Alice, ballerina del team Pettinelli-Peparini. L'incognita era sul secondo eliminato, comunicato durante la puntata dalla stessa Maria De Filippi che si è collegata con la casetta: il cantante Gio Montana del team Zerbi-Celentano.

Amici 2022, le sfide della prima puntata

Le prime squadre che si sono sfidate sono state quelle di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli e Veronica Peparini. A vincere è stata la squadra capitanata da Rudy Zerbi, così il team perdente ha dovuto schierare tre concorrenti che si sono dovuti giocare la permanenza nel serale. A sfidarsi sono stati Albe, Alice e Dario e a perdere il suo posto nella scuola è stata Alice, appunto.

"Hai fatto tantissimi passi avanti. Non essere autocritica e pignola all’ennesima potenza, sappiamo che la maestra Celentano ti ha affidato a Veronica Peparini perché pensava che lei potesse insegnarti di più" le parole con cui Maria De Filippi ha tentato di consolare la ballerina che non riusciva ad alzare il volto. "Sono realista, sono consapevole... So di non poter vincere, ma avrei voluto una settimana in più per studiare", ha detto in lacrime.

Amici 2022, Gio Montana è il secondo eliminato

È arrivato poi il momento di scoprire chi tra Christian e Gio Montana è il secondo eliminato della prima puntata. Il ballerino si è esibito in una coreografia hip hop, mentre il cantante ha portato sul palco il suo inedito "Sotto la pioggia". Dopo l'ultima sfida, i ragazzi sono tornati in casetta per conoscere il verdetto che ha stabilito che Gio dovesse lasciare la gara. "Voglio ringraziare tutti i miei compagni per come mi hanno accolto nonostante il loro percorso fosse avviato da tempo. Ringrazio per l'opportunità che mi è stata concessa", ha detto il cantante. Maria De Filippi, quindi, si è congedata dal ragazzo: "So che fossi entrato a settembre tante cose sarebbero andate diversamente. Sei stato bravo, hai fatto in un mese progressi da gigante. Sei buono come il pane, anche se ogni tanto fai il duro. Te lo dico perché esci tu" ha detto la conduttrice. "È giusto così", il commento del cantante prima di salutare i suoi compagni.