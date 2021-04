Amici 20, triangolo amoroso tra Enula, Alessandro e Leo Gassman

Un gossip scottante ha sconvolto i fan di Amici di Maria De Filippi. L'ultima eliminata, la cantante Enula, che nella casa si era avvicinata (in modo romantico) a Alessandro, uno dei ballerini, dopo la sua uscita sembrerebbe essere tornata dal suo fidanzato. Forse nessuno avrebbe scoperto la cosa, ma questo fidanzato misterioso sarebbe proprio Leo Gassman. Il bel figlio d'arte, vincitore delle Nuove Proposte nel 2020, sarebbe legato alla cantate da alcuni anni, delle loro foto erano apparse sui siti di gossip qualche mese fa, quando Enula ancora non era famosa, lei "la misteriosa fidanzata" era stata chiamata "Anna".

Il particolare che unisce Enula a Leo Gassman

Se Leo Gassman non fosse stato un personaggio pubblico probabilmente nessuno avrebbe riconosciuto il suo cane nelle storie che Enula ha pubblicato dopo la sua eliminazione dal talent di Canale 5, ma così non è. Ai fan del figlio di Alessandro Gassman non è sfuggito un piccolo particolare: il cane che la ex concorrente di Amici abbraccia e bacia è proprio Piuma. Potremmo quindi dire che ad incastrare Enula in un triangolo è stato anche l'amato "cucciolo". I fan si stanno interrogando: ritorno di fiamma o l'amore tra i due non è mai finito? Queste al momento restano supposizioni anche perché la coppia non è uscita allo scoperto e i due potrebbero essere solo buoni amici visto il crescente interesse che la cantante aveva mostrato per il compagno d'avventura Alessandro.

I fan come sempre sono fonte inesauribile di scoop e infatti un'utente su Twitter ha condiviso una foto della camera, ad Amici, di Enula in cui si vede una foto di lei con Leo.

Enula con i camera la foto di lei e gassman ??????????? #amemici20 #Amici20 pic.twitter.com/ZRSiu7rym2 — adoropotente (@adoropotente4) April 12, 2021

Enula, la sua reazione dopo l'eliminazione

La ragazza ha voluto ringraziare chi l'ha sostenuta in tutti questi mesi: "Crescere così in pochi mesi non è normale e invece questo posto ti porta a farlo in maniera esponenziale. Per me è stato anche impegnativo perché convivere con tante persone non è facile. Alla fine convivevamo in 17 ed era impegnativo e così ho capito quanto è strano l’essere umano". Poi un augurio a se stessa: "Mi auguro di non perdere mai la magia e di non smettere per niente al mondo di sognare".