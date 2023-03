Amici, Federica canta Tango e Tananai le scrive: il messaggio

Federica Andreani era a un passo dall'eliminazione: lei e il collega NDG si sono trovati al ballottaggio insieme e nell'ultima sfida la cantante si è esibita con Tango di Tananai. Federica si è emozionata molto mentre cantava e la sua emozione è arrivata dritto al cuore di Giuseppe Giofrè. Anche Maria De Filippi ha voluto fare i suoi complimenti all'allieva: "Hai continuato nonostante le lacrime, sei stata brava, davvero". Giofrè si è commosso e De Filippi si è alzata dalla sua poltrona e l'ha raggiunto per abbracciarlo.

Tananai commenta l'esibizione di Federica

A Tananai non è sfuggita l'esibizione della cantante e ha voluto esprimere la sua opinione. Su Instagram, e anche su Twitter, ha ricondiviso il video in cui Andreani si esibisce e ha scritto: "Grazie Federica, mi hai fatto emozionare tanto". La canzone che ha portato al Festival di Sanremo è una delle più ascoltate e sono già in molti a coverizzarla, solo la scorsa settimana Tananai si era imbattuto a Roma in un'artista di strada che stava cantando proprio Tango e così ha deciso di fermarsi con lei e fare un duetto.