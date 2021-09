Amici, il figlio di Gigi D'Alessio in lacrime: "Dall'esterno sembra tutto bello ma non è così"

(Nel video Lda si confida con Rudy Zerbi)

Luca D'Alessio, nome d'arte Lda. E' fra i cantanti della nuova edizione di Amici, noto ancora prima di entrare nella scuola per essere il figlio di Gigi D'Alessio, il più piccolo - dopo Claudio e Ilaria - nato dal matrimonio del cantautore napoletano con l'ex moglie Carmela Barbato. Un cognome pesante, soprattutto per lui che vuole seguire le orme del padre.

L'attacco di Anna Pettinelli

Con l'etichetta 'figlio di' sta già facendo i conti al talent. A bacchettarlo ci ha pensato subito Anna Pettinelli, che non ha apprezzato la sua performance durante la puntata di domenica pomeriggio: "Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma un po' meglio. Mi sembri un Gigi D'Alessio 3.0". "Siamo due persone diverse, sono qui per questo in realtà" ha replicato il giovane cantante.

Lda in lacrime: "Dentro ho dei vuoti"

Il malessere per quelle parole Lda se lo è tenuto dentro, ma davanti a Rudy Zerbi, nella loro prima lezione, si è lasciato andare tirando fuori tutto. "Sei consapevole del fatto che la tua storia, che non ti sei scelto, ti metterà in difficoltà. L'unico modo per rispondere è con i fatti" gli ha consigliato l'insegnante. Luca ha iniziato a parlare un po' di sé: "Ho iniziato prima a cantare e poi a scrivere. Voglio far diventare mio padre 'il padre di'. Scrivo per parlare di me". Poi, scavando a fondo, scoppia in lacrime: "Sembra tutto bello dall'esterno, invece non è così. Ci sono tante cose che magari una persona ha e non se ne rende conto. Tutti pensano che sei il figlio di un cantante, sei vestito bene, pensano solo alle cose materiali, ma dentro delle volte hai dei vuoti". Rudy Zerbi lo ha ringraziato per essersi aperto e lo ha incoraggiato a lavorare sodo per dimostrare a tutti che prima di essere il figlio di Gigi D'Alessio è Luca. Anzi, Lda.