Amici, la finale in diretta: chi vince, finalisti, televoto e anticipazioni

Tutto pronto per la finale di Amici. Dopo nove mesi di allenamento da parte degli allievi, finalmente domenica 14 maggio, in prima serata su Canale 5, sarà eletto il vincitore del talent show più amato della tv italiana. Quattro i finalisti, che si contenderanno il titolo. Alla conduzione come sempre la padrona di casa Maria De Filippi. A giudicare tramite televoto questa volta sarà il pubblico da casa, dopo che per l'intera stagione sono stati i tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio a premiare o decretare la sconfitta dei concorrenti.

La finale in diretta e l'orario

Come da tradizione, anche quest'anno la finale di Amici si svolgerà in diretta. Impossibile dunque avere anticipazioni circa l'andamento della puntata, a differenza di quanto è avvenuto durante l'anno, quando gli appuntamenti venivano invece registrati con due giorni di anticipo. L'orario di messa in onda è previsto per domenica alle 21.30.

Chi sono i finalisti

Quattro i finalisti rimasti in gara.

Isobel Kinnear. Australiana, classe 2003, è entrata nella scuola come ballerina nel novembre 2022, dimostrandosi da subito particolarmente promettente. Qui la bio completa.

Mattia Zenzola. Originaio di Bari, classe 2004, è ballerino specializzato in balli latino americani. Qui la bio completa.

Wax. Milanese, classe 2002, vero nome Matteo Lucido, è un cantante e suona il violino sin da bambino. Qui la bio completa.

Angelina. Nata nel 2001 a Maratea, è la seconda figlia del cantautore Pino Mango, scomparso nel 2014, e di Laura Valente, voce dei Matia Bazar dopo l'abbandono del gruppo da parte di Antonella Ruggiero. Qui la bio completa.

Chi vince: i favoriti

Sin dall'inizio Angelina è apparsa la favorita, per via di una preparazione musicale superiore rispetto ai colleghi, che senza dubbio la avvantaggiava nella esecuzione dei brani. Prima ancora di entrare nella scuola, aveva infatti alle spalle una carriera già parzialmente avviata grazie a brani come "Rituali" e "Walkman", che hanno potuto vantare della supervisione di Tiziano Ferro.

Secondo il sito di scommesse Sisal, la vittoria di Angelina è quotata a 1.80 e dunque è la favorita nei pronostici; in seconda posizone Mattia e Isobel quotati a 3.00; stacco netto invece per Wax, fermo a 20.00 e dunque spacciato, almeno secondo gli scommettitori.

Come votare: il televoto

Nel corso della finale di quest'anno, tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma. Ma come si vota?

Sarà possibile esprimere la propria preferenza televotare nei seguenti modi: