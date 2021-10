Flaza rompe il silenzio dopo la "cacciata" da Amici

"In un mondo così vasto credo che la vita debba essere riempita da più esperienze possibili. Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è giusto così". Comincia così il post condiviso su Instagram in cui Flaza commenta la sua eliminazione dalla scuola di Amici. Proprio domenica infatti la allieva cantante è stata esclusa dal gioco a seguito di comportamenti non conformi nel talent show condotto da Maria De Filippi.

Il messaggio di Flaza

"Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri - si legge ancora nel messaggio - provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni. Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in tv, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero".

Quindi Flaza sottolinea il suo rammarico per aver mostrato un lato di sé non migliore: "Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me - dice - So chi sono e posso essere più di quello che si è visto e che a volte un percorso deve seguire strade più lunghe o impegnative. Grazie a chi in queste settimane ha provato a capirmi davvero, nella casa e fuori, e ha creduto in me. Non mi stancherò mai di fare musica. Per l’amore c’è sempre tempo, non vi disperate".

Perché Flaza è stata cacciata

Flaza è stata eliminata dalla classe di Amici nella puntata di ieri, domenica 24 ottobre. E solamente poco dopo ha esposto il suo punto di vista in merito all'accaduto. E' stata Lorella Cuccarini ha deciso di mettere fino al suo percorso nel talent di Maria De Filippi, dopo una serie di errori e mancanze commesse in queste settimane. Venuta meno ai suoi doveri, la cantante aveva dichiarato di "essere stata incastrata" dalla produzione che, per dimostrare che era nel torto, aveva deciso di mandare in onda la versione integrale dei filmati.