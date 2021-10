Amici, la produzione smaschera Flaza e lei minaccia di andarsene

Tensione alle stelle nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove l’indisciplina degli allievi non è mai ben gradita, neppure nella soglia minima. Nella puntata andata in onda lunedì 11 ottobre ha tenuto banco il caso di Flaza, cantante che negli ultimi tempi si è mostrata alquanto insofferente alle regole e perciò ha suscitato l’irritazione di Lorella Cuccarini e della stessa conduttrice.

"Non potete prendere della tv solo quello che vi piace, non potete prendere della trasmissione solo quello che vi fa comodo e non quello che vi fa fare fatica", ha tuonato Maria rivolgendosi alla ragazza che, durante la settimana, più volte si è presentata tardi a lezione, non ha eseguito gli esercizi richiesti, ha saltato gli appuntamenti con le costumiste e ha anche usato il telefono fuori dall’orario fissato. Per questi motivi la sua coach ha deciso di sospenderle la maglia: "Io in 36 anni non mi sono mai permessa di arrivare in ritardo di 5 minuti ad una prova costume. Prendete tutto con troppa leggerezza, fuori ci sono ragazzi che farebbero carte false per entrare in questa scuola", ha commentato Cuccarini.

Amici, Flaza contro la produzione che la smaschera con i video

Se in un primo momento Flaza ha accettato il provvedimento e si è scusata per il suo comportamento, in seguito ha manifestato tutto il suo malcontento. "Sono stata incastrata" ha commentato con i compagni parlando dei video che hanno dato prova dei suoi comportamenti indisciplinati: "Non mi rode per la maglia che mi è stata sospesa, mi rode più per me, perché io non sono questo. Hanno fatto vedere solo alcune cose che non mi appartengono, quindi mi dispiace ma io non ci sto. Questo è quello che poi fanno vedere ai professori, e poi Rudy mi viene a dire che sto buttando il mio percorso alle ortiche, quando non è così".

Ascoltato lo sfogo, la produzione ha così deciso di convocare tutti gli allievi in palestra per mostrare i filmati integrali delle trasgressioni di Flaza che, anziché accettare l’evidenza, si è innervosita ulteriormente minacciando di lasciare la scuola.