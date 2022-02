Amici21: Rudy Zerbi incantato da Francesca Tocca, Todaro interviene

Rudy Zerbi ha da sempre un debole per Francesca Tocca. L'anno scorso, durante il serale soprattutto, i due sono stati spesso al centro di situazioni un po' imbarazzanti. La puntata andata in onda oggi pomeriggio ha riprodotto un teatrino già visto, ma a differenza delle altre volte, adesso, Todaro, il marito di Tocca, è presente nel programma, è uno dei coach.

La dimostrazione di Francesca Tocca

Francesca è entratain studio e da subito Zerbi ne è rimasto affascinato, Maria provava a chiamarlo ma lui neanche l'ha sentita: "Allora Zerbi tu non ricevi le prove… Pronto? Zerbi?", solo dopo qualche secondo il professore ha compreso la situazione e si è voltato verso Maria che ha subito aggiunto: "Raimondo a me dispiace, è spudorato".

"Stavo controllando se tutto fosse a posto nella coreografia. Che c’è? Ma perché mi devi disturbare, proprio ora?" ha risposto Zerbi. La conduttrice allora gli ha spiegato che sapeva che avrebbe apprezzato la coreografia perché aveva visto le prove e si era chiesta come avrebbe reagito lui. “Come mai pensi a me quando c’è Francesca, come mai che io penso a lei e non a te?” gli ha risposto Zerbi.

Francesca come spesso accade, non ha detto nulla, ha accenanto dei sorrisi, mentre il marito, Raimondo Todaro, ha commentato così: "Maria io sono consapevole che Francesca è patrimonio nazionale, quindi…”.