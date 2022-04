Amici: una gara di piegamenti sulle braccia apre la quinta puntata del Serale

Non c'è puntata di Amici senza l'ormai tradizionale oreo challenge tra giudici per la scelta dell'ambitissima busta rossa. Come ogni sabato sera, infatti, Amici non può iniziare senza una nuova trovata di Maria per decretare chi dei tre giudici dello show potrà scegliere tra le tre buste contenenti i nomi delle squadre e decretare, così, la prima a scendere in pista.

Se le volte scorse la conduttrice e ideatrice del talent si era divertita a stuzzicare i tre giudici con gare di "seduzione", di addominali e altro ancora, questa sera, Queen Mary ha scelto di lanciare una sfida di forza ai suoi tre bracci destri: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. I giudici, infatti, sono scesi subito in pista e hanno aperto la quinta puntata del Serale di Amici con una divertentissima e competitiva battaglia a colpi di piegamenti sulle braccia.

Chi si è dimostrato il più forte e allenato dei tre? Stefano De Martino ovviamente che, ancora una volta, ha vinto la sfida e scelto chi delle tre squadre di Amici sarebbe scesa per prima nell'arena. Di quale team si tratta? C'è da stupirsi in questo caso perché la busta scelta conteneva per la prima volta il nome di Pettinelli-Peparini che hanno quindi iniziato la gara con il boccino in mano.

Ed è così, tra ironia, divertimento e una bella dose di competizione tra i giudici che inizia la quinta puntata del Serale.