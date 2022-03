Amici, Gigi D'Alessio contro il figlio Lda: il commento è durissimo

Il Serale di Amici è iniziato e con la messa in onda delle ultime puntate, prima che venga eletto il vincitore, nascono anche i problemi, le ansie e le ramanzine da parte dei professori per il comportamento dei propri allievi. Questa volta è toccato a Calma e a Lda: Rudy Zerbi li ha duramente rimproverati per come hanno affrontato l'assegnazione del brano La Paranza di Daniele Silvestri. I due hanno commentato sia la canzone in quanto tale, sia il testo considerato solo "ironico".

Zerbi, che da sempre rimprovera ai suoi allievi di informarsi poco, è andato su tutte le furie e li ha definiti "ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti". Tutti aggettivi che in realtà non apparterrebbero ai cantanti, ma che in questa situazione invece cadono a pennello, poiché hanno banalizzato una canzone, e il lavoro, di un artista senza neanche documentarsi.

Sui social sono stati pubblicati i video della strigliata e tra i commenti è impossibile non notare quello di Gigi D'Alessio, il padre di Lda: "Bravo Rudy! Condivido tutto quello che hai detto! Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta". Un bel colpo da mandare giù per Lda, ma che sicuramente si è meritato.