Emanuel Lo, la frase per Giorgia (passata inosservata): cosa ha detto dopo il ballo hot con Lorella Cuccarini

(Nel video in alto, la frase di Emanuel Lo, al minuto 16.55)

C'è una frase che è passata inosservata ieri sera durante la puntata di Amici. È stata pronunciata dal prof Emanuel Lo, subito dopo il ballo hot interpretato insieme alla maestra Lorella Cuccarini e, in particolare, dopo una provocazione di Cristiano Malgioglio. Tra gli episodi memorabili della serata di ieri, infatti, c'è stato senz'altro il passo a due tra i prof, un passo a due estremamente erotico, danzato sulle note di Nel bene e nel male di Madame: i due professori hanno danzato avvinghiati, abbracciati, poi alla fine si sono spogliati, con lui a petto nudo e Lorella rimasta in reggiseno. Estasiato da tanto erotismo, il giudice Cristiano Malgioglio ha commentato: "Mi piacerebbe che la prossima volta ballassero Je t'aime moi non plus", ovvero un brano super sensuale di Jane Birkin e Serge Gainsbourg. A rispondere è stata subito Lorella: "Eh, ma noi poi torniamo a casa la sera", ha detto riferendosi alla rispettive relazioni, ovvero al marito Silvio Testi e alla compagna di Emanuel Lo, ovvero la cantante Giorgia. E qui, tra il serio e il faceto, Emanuel Lo ha rivelato un dettaglio: "L'altra volta ho dormito una settimana in studio", ha dichiarato. Tutto insomma lascia intendere che, un po' per gioco ed un po' sul serio, la cantante non sia rimasta indifferente rispetto alle performance erotiche del compagno insieme alla Cuccarini.

Del resto, già qualche settimana fa, Giorgia era intervenuta dopo che il compagno aveva baciato la Cuccarini al termine di una esibizione: "Questa faccenda vi sta prendendo un po’ la mano", aveva scritto sui social, "Ma siete talmente bravi che si può solo applaudirvi".