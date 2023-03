Amici, i tre giudici del Serale: il cantante, l'ex allievo e il paroliere

Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio, saranno loro i tre giudici del serale di Amici. Cantante, ballerino professionista e paroliere/cantante/conduttore, tutti e tre sono legati al programma per esserci già stati ospite o per essersi fatti conoscere prima ancora di fare la loro scalata a livello artistico.

Il giovane cantante

Ventisettenne di Città di Castello, Michele Bravi è conosciuto ai più per il suo percorso a X Factor che dopo la vittoria della settima edizione, lo portò a scalare le vette delle classifiche. Nel novembre del 2018 la sua carriera ebbe un brutto stop a seguito di un incidente nel quale morì una donna e venne accusato di omicidio colposo. Il cantante attraversò un momento buio che lo tenne lontano dai riflettori, tra i primi a tendergli la mano ci fu proprio Maria De Filippi che lo invitò sul palco di Amici come concorrente del format Amici Speciali. In quell'occasione il cantante espresse delle parole di gratitudine nei confronti di Maria: «Tu sei stata la prima persona, e non lo dico per piaggeria ma perché veramente lo credo, che mi ha chiesto di cantare quando tutti gli altri insistevano a chiedermi "come stai".

L'ex allievo

Ventinovenne di Gioia Tauro, partecipò come concorrente all'edizione di Amici 11 e vinse la categoria ballo. Vinse una borsa di studio al Millenium Dance di Los Angeles entrò poi nel corpo di ballo di Taylor Swift, prima di apparire nel video musicale di Live 4 Die di R.J Pitbull e successivamente nel cast di XFactor UK. Giofrè venne poi scelto come ballerino nel tour internazionale di Jennifer Lopez. La sua carriera lo riporta poi a Roma dove viene scelto come ballerino professionista nell'edizione di Amici 20.

L'estroso artista

Non ha bisogno di molte presentazioni dato il suo bagaglio professionale. Siciliano di Ramacca, ha 77 anni. È entrato nel mondo dello spettacolo come cantante e paroliere, intrattenendo collaborazioni artistiche con cantautori di fama internazionale. Ha scritto brani per Mina, Adriano Celentano, Iva Zanichi, Franco Califano, Rita Pavone e tanti altri ancora. Il suo esordio come autore è avvenuto nel 1972 con Amo di Donatella Moretti. Da cantante, invece, ha pubblicato 28 album. Da autore, ha anche vinto il Festival di Sanremo nel 1974 con "Ciao cara come stai?", brano cantato da Iva Zanicchi.

Negli ultimi anni è diventato un personaggio televiso a tutto tondo, ha partecipato a salotti televisivi e reality show come Grande Fratello Vip o L’Isola dei Famosi ed è stato giudice di Tale e quale show.