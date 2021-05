Amici, Giulia ha avuto un attacco di panico: "Tremava"

E' stata una puntata intensa e difficile quella di ieri sera. Gli allievi di 'Amici' rimasti in gara si sono sfidati senza sosta per ottenere il posto in finale, mettendosi alla prova con la fatica ma anche con le tante emozioni.

Travolta dall'ansia, Giulia Stabile ha affrontato la gara con un attacco di panico, come ha svelato Veronica Peparini quando la ballerina ha scoperto di essere tra i finalisti: "Al di là che sono orgogliosa di lei, sono felicissima per lei, voglio dire che è stata doppiamente brava perché mentre succedeva tutta la gara lei ha avuto un vero e proprio attacco di panico. Tremava, aveva l'ansia. Ha superao anche questa cosa, è stata bravissima". Infine rivolgendosi a lei: "Goditi questo momento che è tutto tuo".

I finalisti di Amici

A sorpresa sono cinque i finalisti di questa edizione di 'Amici', invece che quattro come era stato annnunciato. Maria De Filippi lo ha fatto sapere ai ragazzi in casetta alla fine della puntata, salutando Tancredi e Serena. In finale, sabato prossimo, ci saranno Giulia, Sangiovanni, Alessandro, Aka7even e Deddy.