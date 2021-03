"Rosa e Martina pizzettare": Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici, spiazza tutti

Clamorosa gaffe per Giulia Pauselli di Amici. Ballerina professionista del talent di Canale 5, la 29enne ha condiviso un tweet offensivo nei confronti di due allieve del programma, ovvero Rosa Di Grazie e Martina Miliddi.

Pauselli, ovvero una delle danzatrici di lungo corso dello show di Maria De Filippi nonché volto del Premio Marlù dedicato proprio alle giovani promesse della trasmissione, ha ri-condiviso infatti sulla sua bacheca il seguente messaggio, scritto da un utente: "Rip per Giulia Pauselli che ogni settimana deve preparare ottanta pezi per delle pizzettare come Martina e Rosa". Parole pesanti, che probabilmente sono frutto di un retweet partito per errore.

Chi è Giulia Pauselli

Bravura indiscutibile e bellezza che buca lo schermo, Giulia Pauselli è una ballerina originaria di Firenze. Muove i suoi primi passi nella danza durante l'infanzia, grazie al supporto della donna, poi prende parte a spettacoli locali già in adolescenza.

A 14 anni si iscrive alla scuola di danza del Teatro alla Scala di Milano, dove si diploma. Approda poi nella scuola di Amici Di Maria De Filippi dove nel 2011 arriva in finale aggiudicandosi un contratto di lavoro con la Complexions Contemporary Ballet di New York. Prende parte a numerosi programmi tv Rai e Mediaset come The Voice of Italy, Ciao Darwin, Tale E Quale Show e il Festival di Sanremo. Numerose le esibizioni insieme a artisti nazionali e internazionali, tra cui Álvaro Soler, Conchita Wurst, Nek, Noemi, Roberto Bolle, J-Ax, Piero Pelù.

Accanto a lei, da anni, c'è Marcello Sacchetta, anch'esso ballerino professionista ad Amici.