Giulia Pauselli non si esibirà ad Amici: galeotto il ballo con Giuseppe Giofrè, il video

"Ho lesionato il menisco in grande stile", con queste parole Giulia Pauselli comunica che nelle prossime settimane non la vedremo ballare durante il Serale di Amici. La scorsa settimana la professionista si è esibita con Giuseppe Giofrè, vincitore del talent nel 2011 e attuale giudice: il loro ballo sensuale e molto fisico ha mandato in visibilio i telespettatori, ma purtroppo ha avuto come conseguenza l'infortunio di Giulia.

Oggi, 29 aprile, è la giornata Internazionale della danza e per l'occasione la danzatrice ha condiviso il video della loro esibizione con la didascalia che spiega quando si è fatta male: "Vorrei sicuramente celebrare questa giornata in maniera diversa ma mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli: 'The show must go on' qualsiasi cosa succeda. Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile".

Pauselli, che è diventata mamma il 30 agosto scorso, ha mostrato nelle storie Instagram il tutore che porta al ginocchio destro. Sicuramente non la vedremo ballare nelle prossime puntate del Serale, ma Maria De Filippi troverà il modo per far apparire sul palco una delle sue più amate collaboratrici.